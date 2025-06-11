Hayat bir anlık nefes işte!...

Ferdi Zeyrek, 74 yıl sonra Manisa’da Cumhuriyet Halk Partisi’ne tarihi bir zafer kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda halkın güvenini, umudunu ve yüreğini de kazandı. O, belediyeciliği makam sevdası değil; halk için sorumluluk ve hizmet olarak gören bir anlayışın temsilcisiydi. Rant projelerinin değil, halk projelerinin sözcüsüydü.

Tarihi yapıları AVM’ye dönüştürmeye çalışanlara karşı çıktı; geçmişi koruyarak geleceği planladı. Kültüre, doğaya, insana değer verdi. Görev süresi boyunca bir siyasetçiden çok, halkla yürüyen bir yol arkadaşı oldu. Özellikle emekçilerin yanında duran, işçinin hakkını sonuna kadar savunan, emeğin kıymetini bilen bir liderdi. Halk en çok O'nun bu yönünü sevdi.

Ferdi Zeyrek, adaletli, dürüst, samimi duruşuyla siyasette alışılmışın dışında bir profil çizdi. Koltukla değil, yürekle yönetti. Her vatandaşla göz göze gelen, sorunları yerinde dinleyen, sokağın nabzını tutan gerçek bir halk adamıydı.

Ne yazık ki bu erken veda, sadece Manisa’yı değil, insanlık onuruna inanan herkesi yasa boğdu. Ve acıdır ki, bu kadar güzel izler bırakmış bir insanın ardından bile saygıyı hiçe sayan, kinini mezara taşıyan vicdansızlar çıktı. Oysa insanlık, ölüye saygıyla da ölçülür.

Ferdi Zeyrek, arkasında tertemiz bir isim, örnek bir duruş ve halkla kurduğu güçlü bir gönül bağı bıraktı.

Saygıyla, rahmetle anıyorum. #CHP ailesine, sevenlerine, Manisa halkına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

İnsani duruşunu hiç unutmayacağız.

Güle güle Ferdi Başkanım…

