Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, 16 Haziran’da gerçekleşen 726 trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi ise yaralandı.

Bayram Tatilinin İlk 2 Gününde Toplam bin 578 Trafik Kazası

Bayram tatilinin ilk iki gününde toplam bin 578 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 716 kişi yaralandı. Bu veriler, bayram tatilinde trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Yoğun Trafik Denetimleri

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününde yapılan trafik denetimlerine de dikkat çekti. İkinci günde toplam 289 bin 700 araç denetlenirken, 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer trafik işlemleri uygulandı. Bayram tatili boyunca ise toplam 697 bin 431 araç denetlendi. Bu denetimlerde 43 bin 246 araca hız ve radar işlemi uygulanırken, 59 bin 947 araca da çeşitli trafik cezaları kesildi.

Trafik Kazalarının Önlenmesi İçin Çağrı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücüleri daha dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya davet ederek, trafik kazalarının önlenmesi için toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı. Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin kalan günlerinde de yoğun trafik denetimlerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA