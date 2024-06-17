Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan ve 21 Haziran'a kadar sürecek olan Avrupa'nın en büyük savunma sanayii fuarı Eurosatory 2024'e 7 aracı ve kule sistemleriyle katılıyor. Türkiye'nin ilk ağır sınıf paletli insansız zırhlı aracı ALPAR ile Otokar'ın dünyaca tanınan ARMA araç ailesinin yeni üyesi ARMA II ilk kez dünya sahnesinde sergileniyor.FRANSA (İGFA) - Yıl başından bu yana Brezilya’dan Endonezya’ya, Romanya’dan Suudi Arabistan’a kadar farklı ülke fuarlarına katılarak kara sistemleri alanındaki ürün ve kabiliyetlerini tanıtan Otokar, bu kez Fransa'ya çıkarma yaptı. Şirket, Avrupa'nın en büyük savunma sanayii fuarı olan ve Paris'te bugün kapılarını aralayan Eurosatory 2024'te, 7 aracı ve kule sistemleriyle yer aldı.

62 ülkeden 2 bini aşkın katılımcının yer alması beklenen fuarda, Otokar Türkiye'nin ilk ağır sınıf paletli insansız zırhlı aracı ALPAR ile hareket ve beka kabiliyetiyle farklı coğrafyalarda kendini kanıtlayan ARMA araç ailesinin yeni üyesi ARMA II'nin ilk dünya tanıtımını yapıyor. Otokar'ın Eurosatory 2024'te sergilediği diğer araçlar arasında ise COBRA II, ARMA 6x6, ARMA 8x8, TULPAR ve AKREP II yer alıyor.

Fuarda ayrıca, Otokar’ın EDGE Group ile ortak girişim şirketi olan Al Jasoor’un standında RABDAN 8x8 Zırhlı Tıbbi Tahliye Aracı’nı sergilenecek. Aselsan standında ise ARMA 8x8 Korkut Kuleli Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Aracı sergilenecek.

“AVRUPA’NIN ARTAN SAVUNMA SANAYİİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA HAZIRIZ”

Otokar’ın 1990’lı yıllarda zırhlı araçlarını ilk kez Eurosatory'de dünyaya tanıttıklarını, bugün ise dünyanın sayılı kara sistemleri üreticileri arasında yer aldığını belirten Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner fuar katılımına ve şirket hedeflerine ilişkin şunları söyledi: "Dünya genelinde yaşanan gelişmeler ve tehditler nedeniyle yükselen savunma sanayii harcamaları, kullanıcıların askeri fuarlara olan ilgisini arttırıyor. Avrupa’nın en büyük savunma sanayii fuarları olan Eurosatory’de dünyanın dört bir yanından gelen mevcut ve potansiyel kullanıcılarımız ile bir araya gelme imkanı bulacağız. NATO standartlarındaki ürünlerimiz, ihtiyaçlara cevap verme ve teslimat hızımız, satış sonrası hizmetlerimizle global rakiplerimiz arasından sıyrılıyoruz. Otokar olarak Avrupa’nın kara sistemleri konusunda artan savunma sanayii ihtiyaçlarına en hızlı ve etkin şekilde cevap vermeye hazırız.”

Şirketin yakın geçmişteki iş birliklerine de dikkat çeken Özüner, “Ürün, teslimat ve satış sonrası alanlarında fark yaratan yetkinliklerimiz sayesinde, özellikle Doğu Avrupa ülkeleri için önde gelen aday üreticilerden biri haline geldik. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Estonya Silahlı Kuvvetleri’ne 6x6 zırhlı araç tedariki için görevlendirildik. Teklif değerlendirme süreci devam eden Romanya’nın 4x4 zırhlı araç ihtiyacını karşılamaya hazır ve istekliyiz” dedi.

“SAYISIZ GÖREVDE YER ALAN ARAÇLARIMIZ KENDİNİ KANITLADI”

NATO ve Birleşmiş Milletler’in kara sistemleri tedarikçilerinden Otokar'ın ürettiği araçların dünya genelinde birçok farklı görevde, iklim ve arazi koşulunda hizmet verdiğine dikkat çeken Otokar Savunma Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, "Beş kıtada, 40'tan fazla ülkede 33.000'den fazla askeri aracımız görev alıyor. Bu araçlar, muharebe koşullarından barış güçleri hizmetlerine kadar en zorlu arazilerde yüksek performans ve güvenlik sunarak, en kritik görevlerde ihtiyaç duyulan desteği sağlıyor. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında sayısız görevde yer alan araçlarımız kendini kanıtladı, başarıyla adından söz ettirdi. Eurosatory’de yeni nesil araçlarla güçlü bir katılım yaptık. İki zırhlı aracımızı ilk kez Eurosatory’de dünyaya tanıtıyoruz. Silahlı kuvvetlerin robotik ve insansız kara aracı ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdiğimiz ALPAR ve klasik muharebe koşullarının yanı sıra günümüzde sıkça rastlanan asimetrik tehditleri de göz önünde bulundurarak geliştirdiğimiz 8x8 zırhlı aracı ARMA II'nin sektörde yeni referans noktası olacağına inanıyoruz" dedi.

Askeri araç tedarikinin yanı sıra kullanıcıların isterlerine uygun çözümler geliştirildiğini belirten Vehbi, sözlerine şöyle devam etti: “Kullanıcılarımızın ihtiyaçları ve güncel tehditleri yakından takip ediyor ve silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri için optimum çözümler sunmak için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz yetkinlikler ve kabiliyetler sayesinde kullanıcımızın ihtiyaçları doğrultusunda yerel üretim, teknoloji transferi gibi tüm seçenekleri sağlıyoruz.”

MUHAREBE SAHISININ GÜÇLÜ, ÇEVİK VE AKILLI KANAT ELEMANI: ALPAR

Türkiye'nin ilk ağır sınıf paletli insansız kara aracı olma özelliğini taşıyan ALPAR, muharebe sahasında oyunu değiştirecek güç ve yetenekle donatıldı. Silahlı Kuvvetlerin robotik ve insansız kara aracı ihtiyacını karşılamak üzere, muharebe sahasında insanlı ve insansız unsurlarla beraber görev icra edebilecek şekilde insansız bir platform olarak geliştirilen ALPAR’ın, 15 ton azami yüklü ağırlığı bulunuyor. Otonom ve yapay zeka sistemlerle muharebe sahasında personel riskini azaltmak, sahadaki personel sayısını düşürmek, görev başarısını artırmak, insansız hava araçları ve muharebe sahasındaki diğer unsurlar ile haberleşerek etkinliği artırmak için çözüm olarak geliştirilen ALPAR, otonom ve uzaktan komuta ile görev yapabiliyor. Düşük termal izi, uçakta taşınabilme özelliği ve hızlı değiştirilebilen batarya altyapısı ile dikkat çeken ALPAR, bünyesinde taşıyabildiği bir mini insansız kara aracı sayesinde görev kabiliyetini de arttırıyor. İleri keşif, gözetleme gibi görevler ile ateş destek aracı, lojistik destek aracı, hava savunma aracı, tanksavar aracı gibi farklı görevlere uygun modüler bir tasarıma sahip olan ALPAR’ın çevre algılama ve karar verme algoritmaları yerli imkânlarla geliştirildi. Seri hibrit elektrikli tahrik yapısıyla tamamen sessiz görev yapabilen ALPAR, Otokar tarafından geliştirilen Adaptif Sürüş Destek Sistemleri’ni üzerinde barındırıyor.

ASİMETRİK TEHDİTLERE GÜÇLÜ ÇÖZÜM: ARMA II

Otokar'ın günümüzde sıkça rastlanan asimetrik tehditleri göz önünde bulundurarak geliştirdiği ARMA serisinin yeni üyesi ARMA II, John Cockerill 105 mm kule ile Eurosatory 2024'te yer alıyor. ARMA II, dünyada kendi sınıfındaki en yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) korumasını, yüksek arazi kabiliyetiyle birlikte optimum şekilde sunuyor. 40 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç muharebe koşullarında daha fazla taşıma kapasitesi, daha fazla koruma özelliklerinin yanı sıra 120mm kalibreye kadar ağır silah sistemlerinin entegrasyonuna imkân veriyor. Yüksek teknolojiye sahip bir araç olan ARMA II’de 12.7 litre, 6 silindirli, turbo dizel, 720 BG gücünde motor yer alıyor. Üç yıllık çalışma sürecinin ardından tüm testleri başarıyla geçen ARMA II, zırhlı muharebe aracından zırhlı personel taşıyıcıya; komuta kontrol aracından hava savunma görevlerine kadar pek çok farklı göreve uygun bir platform sunuyor. Büyütülebilen gövde ana yapısının sağladığı ilave hacim ile hem bakım-onarım hem de ambulans gibi çeşitli görevleri de yerine getirebilen sınıfının en üstün aracı olma özelliğini taşıyor.

YENİ NESİL ZIRHLI MUHAREBE ARACI: TULPAR

Otokar’ın dünyaca tanınan zırhlı araçları arasında son yıllarda en çok dikkat çeken aracı arasında yer alan TULPAR, Eurosatory 2024'te Leonardo 120 mm kule ile sergileniyor. TULPAR Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı, hareket kabiliyeti, yüksek ateş gücü ve beka özellikleri ile dikkat çekiyor. 28.000 kg ile 45.000 kg arasında genişleme potansiyeline sahip modüler tasarımı, farklı konfigürasyonlar için ortak gövde yapısı ve alt sistemler kullanılmasını sağlıyor. En sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında test edilen TULPAR, üstün balistik ve mayın korumasına sahip. 120 mm’ye kadar yüksek ateş gücü gerektiren görevlerde etkin çözümler sunan TULPAR, üstün hareket kabiliyeti sayesinde Ana Muharebe Tanklarının ağırlıkları nedeniyle görev yapamadığı dar sokaklar, hafif köprüler ve ağaçlık arazilerde de görev yapabiliyor.

HER GÖREVE UYUM SAĞLAYAN MODÜLER GÜÇ: COBRA II

Dünyada 15’ten fazla ülkede aktif görev yapan COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı yüksek koruma ve taşıma seviyesi ve büyük iç hacmi ile öne çıkıyor. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra komutan ve sürücü dahil 10 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip COBRA II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma özelliği sayesinde üst düzey güvenlik sunuyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlayan COBRA II ihtiyaç duyulan farklı görevlere kusursuz uyum sağlıyor. Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen COBRA II, sahip olduğu modüler yapı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radarı, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans olarak görev alabiliyor. Otokar, Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarında COBRA II'yi Keskin Kule ile sergiliyor.

MUHAREBE SAHASININ GÖRÜNMEZ GÖZÜ: AKREP II

Otokar'ın düşük silueti, çevikliği ve arazi kabiliyeti ile dikkat çeken aracı AKREP II, John Cockerill 90 mm kule sistemiyle Eurosatory'de yer aldı. İlki 1990larda geliştirilen ve küresel ölçekte kendini kanıtlayan AKREP zırhlı araç ailesi baz alınarak geliştirilen AKREP II, zırhlı keşif, gözetleme ve silah platformu olarak tasarlandı. Düşük silueti, yüksek hareket ve bekâ kabiliyeti ile modern orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tasarlanmış AKREP II ailesi, 90 mm’ye kadar silah taşımaya uygun modüler yapısı ile dikkat çekiyor.

AKREP II’nin sürekli dört çeker sistemi ve opsiyonel olarak sunulan direksiyonlanabilir arka aksı araca eşsiz bir manevra yeteneği sunuyor. Çamur, kar ve su birikintisi gibi her türlü arazi koşulunda üstün hareket ve yol tutuş kabiliyetine sahip olan AKREP II aracın arka kısmına yerleştirilmiş U tipi güç paketi ile kullanıcılara kompakt bir tasarım ve yüksek koruma sunuyor. Birçok farklı görev profiline uyarlanabilir olarak geliştirilen AKREP II gözetleme, zırhlı keşif, hava savunma, tanksavar aracı, atış destek aracı ve ileri gözetleme gibi görevlerde yer alabiliyor.

AKREP II alternatif güç kaynaklarının kullanılmasına imkan veren bir altyapıya sahip. AKREP II düşük siluet, yüksek mayın koruması ve etkili atış gücünü aynı platformda sunuyor.

ÇOK TEKERLEKLİ MODÜLER ZIRHLI: ARMA

Otokar'ın yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı aracı ARMA, iki farklı modeliyle sergileniyor. Üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın, balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyonu opsiyonları bulunan ARMA, en zor arazi ve iklim koşullarında, barış koruma ve insani yardım operasyonlarında hizmet veriyor. Amfibik opsiyonu da bulunan ARMA, yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor. İhtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabilen ARMA ailesi zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, komuta kontrol, KBRN keşif aracı gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor. Otokar'ın Eurosatory 2024 standında ARMA 6x6 Mızrak 25 mm Kule, ARMA 8x8 ise Mızrak 30 mm Kule ile sergileniyor.