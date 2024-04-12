Bayram tatili süresince Türkiye genelinde trafik kazaları yoğun olarak yaşandı ve ciddi kayıplar meydana geldi.

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatili süresince geri dönüşlerin başladığını ve bu sebeple bugün itibariyle trafik yoğunluğunun yeniden arttığını belirtti. Bayram tatilinin altıncı gününde 635 trafik kazasının meydana geldiğini ve 391 bin 472 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını belirtti.

Bayram tatili süresince toplamda 3 bin 706 trafik kazasının yaşandığını söyleyen Yerlikaya, bu kazalarda 48 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 184 kişinin yaralandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, sürücülere aşırı hız yapmaktan kaçınmaları ve emniyet kemerini takmalarını hatırlatarak, trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguladı. Ayrıca, trafik polisleri ve jandarma trafik ekiplerinin bayram tatili boyunca 24 saat esasına göre denetimlere devam ettiklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazaların ve kayıpların önüne geçebilmek için sürücülerin trafik kurallarına uyması ve dikkatli olması gerektiği bir kez daha hatırlattı.

Kaynak : PHA