Ramazan Bayramı namazı saatleri belli oldu.
İşte il il Ramazan Bayramı namazı saatleri…
Mekke'de 06.41
Medine'de 06.41
Kudüs'te 05.58
Gazze'de 06.01
Lefkoşa'da 07.04
Saraybosna'da da 07.04
Bursa'da saat 07.22
Adana: 06.57
Adıyaman: 06.45
Afyonkarahisar: 07.16
Ağrı: 06.26
Aksaray: 07.02
Amasya: 06.55
Ankara: 07.07
Antalya: 07.16
Ardahan: 06.27
Artvin: 06.31
Aydın: 07.27
Balıkesir: 07.27
Bartın: 07.09
Batman: 06.34
Bayburt: 06.37
Bilecik: 07.18
Bingöl: 06.36
Bitlis: 06.30
Bolu: 07.12
Burdur: 07.17
Bursa: 07.22
Çanakkale: 07.32
Çankırı: 07.03
Çorum: 06.58
Denizli: 07.22
Diyarbakır: 06.37
Düzce: 07.13
Edirne: 07.32
Elazığ: 06.41
Erzincan: 06.40
Erzurum: 06.33
Eskişehir: 07.16
Gaziantep: 06.49
Giresun: 06.44,
Gümüşhane: 06.40,
Hakkari: 06.23,
Hatay: 06.54,
Iğdır: 06.22,
Isparta: 07.16,
İstanbul: 07.22,
İzmir: 07.30,
Kahramanmaraş: 06.50,
Karabük: 07.07,
Karaman: 07.05,
Kars: 06.26,
Kastamonu: 07.03,
Kayseri: 06.56,
Kilis: 06.50,
Kırıkkale: 07.04,
Kırklareli: 07.29,
Kırşehir: 07.01,
Kocaeli: 07.18,
Konya: 07.08,
Kütahya: 07.18,
Malatya: 06.45,
Manisa: 07.28,
Mardin: 06.35,
Mersin: 07.00,
Muğla: 07.25,
Muş: 06.32,
Nevşehir: 06.59,
Niğde: 06.59,
Ordu: 06.46,
Osmaniye: 06.53,
Rize: 06.36,
Sakarya: 07.16,
Samsun: 06.53,
Şanlıurfa: 06.43,
Siirt: 06.30,
Sinop: 06.57,
Şırnak: 06.28,
Sivas: 06.50,
Tekirdağ: 07.28,
Tokat: 06.52,
Trabzon: 06.39,
Tunceli: 06.40,
Uşak: 07.20,
Van: 06.25,
Yalova: 07.21,
Yozgat: 06.59,
Zonguldak: 07.11.