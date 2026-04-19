Adıyaman'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Kayalık Mahallesi'nde toprak kayması ve su baskınları meydana geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, afetten etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Tutdere, yaptığı açıklamada, 'Kayalık Mahallemizde, yoğun yağış sonrası meydana gelen toprak kayması ve su baskınlarından etkilenen hemşehrilerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik' dedi.

'150 Personel, 42 Araç ile Sahada Aralıksız Çalışıyor'

Vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tutdere, 'Fen İşleri Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Su İşleri Müdürlüğümüz; toplam 150 personel ve 42 araçla sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

'İlgili Tüm Kurumlarla Koordinasyon İçinde Çalışıyoruz'

Başkan Tutdere, AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını belirterek, 'Hemşehrilerimizin mağduriyetlerini gidermek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz' dedi.

