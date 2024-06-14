Adıyaman’ın bayramı huzurlu ve mutlu geçirmesi için Belediye ekipleri olarak bayram hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mezarlıkların bayrama hazır hale getirildiğini, bayram boyunca otobüs seferlerinin de ücretsiz olacağını belirtti.

Mezarlıklar bayrama hazır

Başkan Tutdere, “Kurban Bayramı öncesi tüm birimlerimize şehir genelinde bakım, onarım ve temizlik çalışması talimatı verdik. İnşallah vatandaşlarımız yapacağımız çalışmalarla daha güzel ve sağlıklı bir ortamda bayramlarını geçirmiş olacaklar. Bu anlamda bayrama kadar tüm şehrimizde çalışmalarımız devam edecek.” dedi

Mezarlık bakımları ile ilgili bilgi veren Başkan Tutdere, “Daha önce şehir merkezindeki diğer mezarlıklarda yaptığımız çalışmalar, şimdi de Karapınar Mezarlığında devam ediyor. Bu kapsamda Karapınar Mezarlığındaki eksiklikleri tamamlamak için Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz tarafından yeraltı sulama tesisatını yeniledi. Mezarlıkta kaldırım ve yol yenileme çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, mezarlığın batı kısmında yer alan dere boşluğu da dolgu malzemelerle doldurarak, mezarlığa yeni yeşil alanlar kazandırma planımızın ilk adımını attı. Bu çalışmaların dışında Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yeşil alan bakımı ve ağaç budama işlemi, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından da genel bir temizlik çalışması yapıldı.” diye konuştu.

Bayram boyunca toplu taşıma ücretsiz

Başkan Tutdere ayrıca, tüm bayram boyunca şehir içi hatlarının tamamı ile arife ve bayramın 1’inci günü de mezarlıklara yapılacak olan seferlerin ücretsiz olacağını sözlerine ekledi.

Mezarlıklara yapılacak ücretsiz sefer güzergâhları şöyle:

Vartana (Yeni Mezarlık), Perre (Yeni Mezarlık), Altınşehir (Karapınar ve Yeni Mezarlık), Organize Sanayi (Karapınar ve Yeni Mezarlık).



Kaynak : PHA