Sincan Belediyesinin Adıyaman’a kazandırdığı konteyner kentte gerçekleştirilen iftar programında konuşan Tutdere, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Akgün ve üyelerine gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti. Adıyaman İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Tuncay Kaya’nın da eşlik ettiği iftar organizasyonunda, Sincan Konteyner Kent’te yaşayan çocuklara oyuncaklar ve kitap dağıtıldı. Yüz boyama ve oyunlarla eğlenceli vakit geçiren çocuklar, iftarda; Kocaeli’den gelen mühendisler ve Belediye Başkanı Tutdere ile yemek yedi.

“Halkla iç içe olmaya devam edeceğiz”

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere iftar sonrası yaptığı açıklamada, “Bu mübarek akşamda dayanışma için bizimle birlikte olan İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı ve üyelerine teşekkür ediyoruz. Bu akşamki iftar programında olduğu gibi Adıyaman’ımızda halkla iç içe olmaya devam edeceğiz. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü gayreti göstereceğiz. Bayramdan sonra yine konteyner kentlerde ve sahada halkımızla birlikte olacağız, yine onlarla dayanışma içinde olarak projelerimizi hayata geçireceğiz.” dedi.

“Adıyaman da Kocaeli gibi ayağa kalkacak”

24 yıl önce Kocaeli’nin Adıyaman ile aynı kaderi paylaştığını hatırlatan İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün ise, Adıyaman’ın da Kocaeli gibi ayağa kalkacağını dile getirdi. Ali Akgün, “Kocaelili inşaat mühendisleri olarak 24 yıl önce depremi yaşamış bir şehrin halkıyız. Sizleri en iyi biz anlarız diye, depremin ilk gününden itibaren deprem illerinde çalışmalarımızı sürdürdük. Biz nasıl Kocaeli’nde ayağa kalktı isek sizler de ayağa kalkacaksınız. Hep beraber el ele çalışmalarımızı sürdürerek Adıyaman’ı da Kocaeli gibi bir şehir yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA