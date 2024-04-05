Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde, ikamet ettiği Ebrar Sitesi'nin yıkılması üzerine enkaz altında kalan ve 14 ay süren arama çalışmalarının ardından na'şına ulaşılan polis memuru Mustafa İlhan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde defnedildi.

6 Şubat depreminde şehit olan Mustafa İlhan'ın cenazesi, Ebrar Sitesi'nde yapılan çalışmalarda tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Ancak 14 ayın ardından kimsesizler mezarlığında bulunan na'şı, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Kurugeçit Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehit Polis Memuru Mustafa İlhan, deprem şehitliğine defnedildi. Kalabalık bir vatandaş topluluğu ve ilçe protokolü cenazeye katılarak İlhan'a son görevini yerine getirdi.

Haber: İlker Şahin/Gölbaşı-PHA

Kaynak : PHA