Tutdere açıklamasında, Arife Günü ve Bayramın 1. günü, mezarlık ziyaretleri için ücretsiz ring hizmeti sağlanacağını da belirtti.

Ücretsiz ring hizmeti için belirlenen güzergâhlar şu şekilde:

Altınşehir - Bulvar - Atatürk Caddesi - Mezarlık.

Pirin - İtfaiye Önü- 1. Çevre Yolu - Eski Zey Caddesi – Mezarlık.

Organize Sanayi (Konteyner Kent) - Gülbeyaz - Karapınar - Mezarlık.

Ayrıca Tutdere, Ramazan Bayramı tatili öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı. Personeli tek tek ziyaret ederek iyi bayramlar dileklerinde bulunan Tutdere, seçim döneminin geride kaldığını ve bundan sonra tüm kadrolarla birlikte Adıyaman'a hizmet edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA