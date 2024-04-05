Adıyaman'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” (PIKTES) kapsamında yabancı uyruklu öğrenciler ve aileleri için özel bir iftar programı düzenlendi.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kazım Çoban ve Hatice Delice Dağdeviren ile Şube Müdürleri katıldı. Program, PIKTES projesinin kısa bir tanıtımıyla başladı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hatice Delice Dağdeviren, misafirlere hitap etti.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi yapıldıktan sonra ezan okunarak iftar yapılmasıyla devam edildi. İftar yemeğinin ardından yapılan dua ile program sona erdi.

Bu etkinlik, yabancı uyruklu öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonunu desteklemeyi ve onların topluma uyum sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA