Tosun mesajında, "Sevgili Öğrencilerim, Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Kıymetli Velilerimiz, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ikinci ara tatiline girmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle sizlere en içten selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere hitaben, tatilin dinlenme, yenilenme ve sevdikleriyle mutlu zamanlar geçirme fırsatı olmasını diledi. Tatil sürecinde kitap okuma, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılma önerilerinde bulundu. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nda aile büyüklerini ve komşuları ziyaret etme çağrısı yaptı.

Meslektaşlarına teşekkür eden Tosun, öğretmenlerin gösterdiği özveri ve gayreti takdir ettiğini belirterek, dinlenmelerini ve aileleriyle mutlu zamanlar geçirmelerini diledi.

Velilere ise çocuklarının eğitimine verdikleri destek için teşekkür eden Tosun, tatil döneminde çocuklarla birlikte kitap okuma, oyun oynama ve kaliteli vakit geçirme önerisinde bulundu.

Son olarak, 15 Nisan 2024 tarihinde okulların tekrar açılacağını belirten Tosun, tüm öğrenci, öğretmen ve velilere saygılarını sunarak mesajını tamamladı.

Ali Tosun mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Öğrencilerim, Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Kıymetli Velilerimiz, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ikinci ara tatiline girmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle sizlere en içten selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Yoğun bir çalışma temposunun ardından Ramazan Bayramı'nı da kapsayan bu ara tatilin sizler için dinlenme, yenilenme ve sevdiklerinizle mutlu zamanlar geçirme fırsatı olmasını diliyorum.

Sevgili Öğrencilerim, tatilinizi bol bol kitap okuyarak, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılarak, ailenizle ve sevdiklerinizle vakit geçirerek en güzel şekilde değerlendirmenizi arzu ediyorum. Unutmayın ki, tatil sadece dinlenmek için değil, kendinizi geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek için de bir fırsattır. Ayrıca Bayram'da ailenizle birlikte aile büyüklerinizi ve komşularınızı ziyaret etmeyi unutmayın.

Saygıdeğer Meslektaşlarım, göstermiş olduğunuz özveri ve gayretle öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek için yılmadan çalıştınız. Bu vesileyle hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tatil döneminde dinlenmenizi ve yenilenmenizi, ailenizle ve sevdiklerinizle mutlu zamanlar geçirmenizi diliyorum.

Kıymetli Velilerimiz, çocuklarınızın eğitimine vermiş olduğunuz destek için sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Tatil döneminde çocuklarınızla birlikte kitap okuyarak, oyun oynayarak ve onlarla mümkün olduğu kadar birlikte kaliteli vakit geçirmenizi, onları kültürel yönden besleyecek aktivitelere öncülük etmenizi bekliyoruz.

Ara tatilin ardından 15 Nisan 2024 tarihinde okullarımızda tekrar buluşmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum.”

Kaynak : PHA