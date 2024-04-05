Aranan Şahısların Yakalanması konusunda yapılan açıklamada, yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde 35 şahsın yakalandığı belirtildi ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Uyuşturucu ile Mücadele başlığı altında ise Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının kararlı çalışmalarının vurgulandığı açıklamada, 33 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 3 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 30 adet sentetik ecza ve 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatının ele geçirildiği bilgisi verildi. Bu olaylarla ilgili 15 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı ifade edildi.

Açık Kaynak Araştırmaları bölümünde, suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu. Ayrıca Kahta İlçesi Narince Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan 53 vatandaşa Siber Suçlarla Mücadele Farkındalık Eğitimi verildiği belirtildi.

Huzur ve Güven Faaliyeti Kapsamında Okul Servis Araçları Denetimi başlığı altında, trafik jandarması ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 49 okul servis aracının kontrol edildiği aktarıldı. Trafik güvenliği eğitimi kapsamında ise 797 öğrenciye eğitim verildiği kaydedildi.

Kaynak : PHA