Her fırsatta kenti hemşehrileriyle birlikte yöneteceğini dile getiren Başkan Tutdere, katılımcı demokrasi örneği sergileyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yapacağı ‘Kent Meydanı Projesi ile ilgili olarak esnafa görüşlerini sordu.

"Esnafı mağdur etmeyeceğiz"

Yenipınar Mahallesi ve Atatürk 1 Caddesindeki esnafı ziyaret eden Başkan Tutdere, esnafa meydan ve çevresindeki iş yerlerini kapsayacak şekilde oluşturulan bir kentsel dönüşüme ihtiyaç olup olmadığını sordu. Söz konusu dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirten esnaf, yanı sıra proje süresi boyunca mağduriyet yaşamak istemediklerini de dile getirdi. 6 Şubat depremlerinden sonra iş yerlerini taşımak zorunda kaldıklarını kaydeden esnaf, olası bir kentsel dönüşüm projesinde kendilerine yer gösterilmesi ve destekte bulunulması gerektiğini ifade etti. Başkan Tutdere ise esnafın mağdur edilmeyeceğini ifade etti.

"Herkesin üzerinde ortaklaştığı bir projenin hayata geçirilmesini istiyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Tutdere, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Kent Meydanı Projesi’ adıyla bilinen, şehrimizin merkezindeki sokak ve caddeleri de kapsayan bir projeyi hayata geçirmek için hazırlanıyor. Bu kapsamda önceki hafta Ankara’da bazı ziyaretlerde bulundum, geçen hafta da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’yi Adıyaman’ımızda ağırladık ve kendisine mevcut projeyle ilgili itiraz ve taleplerimizi dile getirdik. Dile getirdiğimiz hususlar doğrultusunda proje yeniden revize edilecek. Ancak biz istiyoruz ki projeden etkilenecek, başta esnafımız olmak üzere halkımızın görüşlerini alalım ve herkesin üzerinde ortaklaştığı bir proje hayata geçirilsin. Bu kapsamda önce esnafımızın görüşlerini almak üzere bugün Yenipınar Mahallemiz ve Atatürk Caddemizin bir kısmında esnafımızı ziyaret ettik. Esnaf ziyaretlerimizi sürdüreceğiz, ayrıca halkımızın da konuyla ilgili görüşlerini almaya devam edeceğiz. Ortaya çıkan fikirlere göre de itiraz ve taleplerimizi şekillendirerek tekrar Bakanlığa ileteceğiz.” diye konuştu.



Kaynak : PHA