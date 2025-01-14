“Adıyaman Dayanışma ile Yeniden Ayağa Kalkacak”

6 Şubat depremi sonrası sergilenen dayanışma örneklerinin altını çizen Başkan Tutdere, Adıyaman’ın birlik ve beraberlik içinde yeniden güçleneceğine vurgu yaptı. Tutdere, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Buradan herkese seslenmek istiyorum. Sayın Bakanımız da burada. Hepinizi Adıyaman’la dayanışmayı büyütmeye davet ediyorum. Bu kentin yaralarını sarmak, gelişmesine katkıda bulunmak için ilgi ve alakanız bizler için çok kıymetli. Duyarlılığı ve dayanışmayı büyütmek, Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için atılacak en güçlü adımdır."

Başkan Tutdere: Adıyamanlı gençlere fırsat verin

Başkan Tutdere, Adıyamanlı gençlerin çalışkan ve erdemli bireyler olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e eğitimde fırsat eşitliği çağrısında bulundu. Gençlerin doğru koşullarda büyük başarılar elde edeceğini dile getiren Tutdere şunları söyledi:

"Sayın Bakanım, Adıyamanlı gençlerimize fırsat eşitliği sunulduğunda, inanıyorum ki onlar bu ülkenin ve kentin geleceğini inşa edecekler. Bu okulda nice Aslan’lar yetişecek. Bu eseri çocuklarımızla, kadınlarımızla ve bütün hemşehrilerimizle birlikte sahipleneceğiz. Gençlerimiz burada alacakları eğitimle ileride bu ülkenin yöneticileri olacaklar."

Bakan Tekin ve Gaye Erkan’a teşekkür

Konuşmasının sonunda Başkan Tutdere, Aslan Selim Anadolu Lisesi’nin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek şunları ekledi:

"Bu anlamlı eseri bizlere kazandıran başta Sayın Bakanımız Yusuf Tekin ve Sayın Başkan Hafize Gaye Erkan olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Okulumuzun ilimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."



Kaynak : PHA