Dr. Atakan, ekran sürelerinin çocukların sağlık durumunun üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, ailelerin bu konuda sağlıklı adımlar atması gerektiğini belirtti. Çocukların hem fiziksel hem de ruhsal dengelerini korumak adına ekran sürelerinin sınırlandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Atakan, şu önerilerde bulundu:

Ekran Kullanımında 7 Kritik Adım

1-Net Kurallar Koyun:

Tatil döneminde ekran süresinin sınırlanmasını öneren Dr. Atakan, günlük 1-2 saatlik bir süre belirlemenin, çocukların standart bir rutin oluşturmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Ayrıca kurallara çocuklarla birlikte uyulmasının önemine dikkat çekti.

2-Alternatif Aktiviteler Sunun:

Çocukların ekran dışında vakit geçirilebilecek aktivitelerini birlikte planlanması gerektiğini ifade eden Dr. Atakan, kitap okuma, puzzle yapma, spor ve masa oyunları gibi etkinliklerin tercih edilebileceğini belirtti.

3-Rol Modeli Olun:

Çocukların ebeveynlerini örnek aldığını hatırlatan Dr. Atakan, anne ve babaların telefon ve televizyonla geçirilen süreyi sınırlayarak iyi bir model olabileceklerini vurguladı.

4-Ekranı veya Ödül Ceza Aracı Olarak Kullanmayın:

Ekranın ödül ya da ceza haline getirilmesinin, çocuklarda daha göze çarpan hale gelmesine neden olabileceğine dikkat çeken Dr. Atakan, bu yaklaşımın olumsuz sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı.

5-Ekran Süresini Aktif Hale Getirin:

Çocukların ekranla geçirdiği sürenin aktif öğrenme süreci olarak yönlendirilmesini tavsiye eden Dr. Atakan, bu süreçte faydalı videolar ve oyunların tercih edilmesini önerdi.

6-Dış Mekan Aktivitelerine Yönlendirin:

Çocukların açık havada zaman geçirmeye teşvik edilmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Atakan, parkta zaman geçirmek, bisiklete binmek ve doğa yürüyüşleri gibi aktivitelerin çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığı için faydalı olduğunu dile getirdi.

7. Duygusal Sebepleri Anlayın

Çocukların yalnızlık, stres veya saklanabilir gibi duygulardan sıyrılmak için ekranlara yönelebildiğini söyleyen Dr. Atakan, ailelere çocuklarıyla bu duygular hakkında konuşmalarını önerdi.

"Ekran Alışkanlıkları, Geleceği Şekillendiriyor"

Son olarak, çocukların ekranla ilişkilerinin, hayatı boyunca alışkanlıklarını şekillendirdiğini belirten Dr. Atakan, ailelerin bu noktada çözüm odaklı adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PHA