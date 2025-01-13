Başkan Tutdere, mahallede yaşanan sorunların çözümü için muhtarlarla yakın iş birliği içinde olacaklarını vurguladı ve şunları söyledi:

“Alitaşı Mahallesi, 6 Şubat depreminde ciddi zarar gördü. Bu mahallemizin yaralarını sarmak için hızlı adımlar atıyoruz. Alt yapı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Ancak beni en çok üzen, halen bazı enkazların duruyor olması. Yerinde dönüşüm projelerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki aylarda yol ve kaldırım çalışmalarına hız vereceğiz. Her mahallemiz bizim için ayrı bir değer taşıyor. İnsanlığa yapılan hizmet en kutsal hizmettir. Tüm ekibimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz.”

Muhtar İlik: "Sorunları Yerinde Tespit Ettik"

Mahalle ziyareti sırasında değerlendirmelerde bulunan Muhtar Mustafa İlik ise Başkan Tutdere’nin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirtti:

“Sayın Başkan ile mahallemizi gezerek sorunlarımızı kendisine ilettik. Mahallemizin ciddi sıkıntıları var ve yerinde tespitlerde bulunduk. Kendisi sorunların çözümü için yakın zamanda harekete geçeceklerinin müjdesini vererek bizleri sevindirdi. Mahalle olarak tüm siyasileri, atanmış ve seçilmişleri yanımızda görmek istiyoruz. Bizi yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’ye mahallem adına teşekkür ederim.”

Ziyaret kapsamında mahallede devam eden altyapı çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte planlanan projelerin mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hızlandırılacağı bildirildi.

Kaynak : PHA