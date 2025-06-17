Kentin altyapısı baştan sona yenileniyor

Adıyaman Belediyesi, depremin ardından büyük ölçüde zarar gören içme suyu şebekesini mahalle mahalle yenilemeye devam ediyor. Yeşilyurt Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda hem mevcut altyapı sistemleri elden geçiriliyor hem de daha dayanıklı ve modern sistemler inşa ediliyor.

Haydar Efendi Caddesi üzerindeki çalışmaları bizzat yerinde denetleyen Başkan Abdurrahman Tutdere, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden ve yüklenici firmalardan bilgi aldı.

“Hedefimiz yıl sonuna kadar altyapıyı tamamlamak”

Başkan Tutdere, sahada yaptığı açıklamada Adıyaman’ın her mahallesinde eş zamanlı bir mücadele yürütüldüğüne dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Yeşilyurt Mahallesi Haydar Efendi Caddesi’ndeyiz. Burada da Adıyaman’ın diğer mahallelerinde olduğu gibi içme suyu başta olmak üzere altyapı çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Hedefimiz, yıl sonuna kadar bu çalışmaları tamamlayarak altyapıyı halkımızın hizmetine sunmak.”

Tutdere, sahada görev alan personele de teşekkür ederek, “Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize ve yüklenici firmalarımızın emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Depremin yaralarını hep birlikte sarıyoruz”

Başkan Tutdere, konuşmasında dayanışma ve yeniden inşa vurgusu da yaptı:

“Adıyaman küllerinden yeniden doğuyor. Depremin yaralarını hep birlikte hızla sarıyoruz. Vatandaşlarımıza da bu süreçte gösterdikleri sabır, anlayış ve destek için sonsuz teşekkür ediyorum.”

Kaynak : PHA