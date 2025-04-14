Belediye-İş Sendikası’nın 1. Olağan Genel Kurulu, kentte bir otelde gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Akif Atlıhan, 101 delegenin oyuyla yeniden seçilerek güven tazeledi.

“Her İş, Bu Kentin Küllerinden Doğuşunun Emeğidir”

Genel kurulda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve geldikleri günden bu yana belediye çalışanlarıyla büyük bir dayanışma ve özveriyle çalıştıklarını belirtti. 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen çalışmaların kent tarihinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Tutdere, şunları kaydetti:

“Yaklaşık bir yıl önce birlikte yola çıktık. Bu süreçte büyük zorlukların üstesinden gelerek, Adıyaman tarihine geçecek başarılara birlikte imza attık. 6 Şubat’ı yaşamış bu kentin evlatları olarak, kendi çocuklarımız ve bu kentin geleceği için gece gündüz demeden omuz omuza çalışıyoruz. Bugün yapılan her iş çok kıymetlidir; çünkü bu işler, bir kentin küllerinden yeniden doğuşunun emeğidir.”

“Belediye Tarihinin En İyi Toplu İş Sözleşmesini Yaptık”

Çalışanlara yönelik ekonomik destek konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, belediyenin sınırlı imkanlarına rağmen hiçbir zaman personeli mağdur etmediklerini ifade etti:

“Belediyemizin gelirleri sınırlı, ödenekler kısıtlı. Buna rağmen bugüne kadar personelimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Koşullar elverdikçe, bütçemiz izin verdikçe her zaman emeğin, kardeşliğin ve dayanışmanın yanında olacağız. Adıyaman belediye tarihinin en iyi toplu iş sözleşmesine birlikte imza attık.”

“Bu Mücadelede Hepiniz Kahramansınız”

Başkan Tutdere, belediye çalışanlarının kentte yapılan her hizmette imzası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu dönem ayrışmanın değil, birleşmenin dönemidir. Her yerde sizlerin emeğinin, Belediyemizin izleri var. Moraliniz bozulmasın, yan yana durdukça şehrimiz daha hızlı ayağa kalkacak. Yerinde dönüşüm, altyapı çalışmaları ve yatırımlarımızla eserlerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Bu mücadelede hepiniz birer kahramansınız. Eğer size bir şey verememişsek bilin ki bu yokluktandır. Koşullar uygun olduğunda, elimizden gelen her katkıyı sağlayacağımızdan şüpheniz olmasın.”

Başkan Tutdere, konuşmasının sonunda tüm sendika üyelerine, belediye personeline ve genel kurul sürecine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak : PHA