Edinilen bilgilere göre, olay Kahta ilçesine bağlı Esendere Köyü’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda M.U. (46), M.U. (12) ve C.K. isimli üç kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Durumu ağır olan M.U. (46), Kahta’daki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA