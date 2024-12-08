İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’e yönelik SGK borçları, Körfez ve otobüs seferleri ile ilgili sözleri ile ilgili sorularına yanıt verdi. Belediyelerin borçlarının enflasyon nedeniyle yükseldiğini belirten Başkan Tugay, “Ücretler kat kat artarken belediyelerin gelirleri artmadı. Neden artmadı? Bunlardan dolayı belediyeler borçlandı. Sorumlusu belediyeler değil. Sorumlusu bu ülkenin ekonomisini kötü yönetenler. O gün onlara sebep olanlar bugün sanki hiçbir suçları yok gibi, belediye hatasından kaynaklanıyor gibi kalkıp bunun üzerinden belediyelere ekonomik bir zulüm uygulamaya çalışıyorlar. Belediyeler devletin halka hizmet eden kurumlarıdır. Yaptıklarını çok ayıplıyorum. Millete hizmet eden kurumlara yardımcı olmak yerine onlara ekonomik zulüm uygulanmasını kınıyorum. İsraf yapılmış ve bundan dolayı bir durum yaşanıyormuş gibi ifade etmeleri tamamen yalan. Belediyelerin devlete ödemesi gereken vergi ve SGK borçları devletin alacaklarının sadece yüzde biri. Yüzde 99’undan bahseden yok. Ama sadece CHP’li belediyeler çalışmasın diye halkın gözünde onları karalamak için yalanlarla belediyeleri susturuyorlar. Milletimiz Türkiye’ye ekonomik krizi yaşatanları, bu yoksulluğu yaşatanları hatırlasın, hiçbir zaman unutmasın. Belediyelere değil onlara sebep olanlara baksın” şeklinde konuştu.

“Doğru bilgilendirsinler yoksa mektup yazacağım”

Körfez üzerinden gelen eleştirileri yanıtlayan Başkan Tugay, “Sayın Cumhurbaşkanı’na belli ki İzmir’in AK Partili siyasetçileri bizim yaptığımız çalışmalardan bahsetmiyor. Bahsetmedikleri için de Cumhurbaşkanı bizim burada Körfez için yaptığımız çalışmalardan bihaber. Ondan dolayı böyle söylüyor olmalı diye düşünüyorum. Bizim görevimiz olmadığı halde Körfez'de tarama çalışması başlattık. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde 4. Faz inşaatı son hızla devam ediyor, yakında bitireceğiz. Bizim kendi kaynaklarımızla yaptığımız çalışma. Yağmursuyu ayrıştırmaları, altyapı çalışmalarını yapıyoruz ve planlıyoruz. Bu arada da ne rica ediyoruz? Hazine’den para istemiyoruz, devletten istemiyoruz. Zaten vermiyorlar da. Ama yurt dışından anlaştığımız krediler için mevzuat gereği, mecburen Hazine onayı gerekiyor, kefaletini de istemiyoruz. Maddi hiçbir isteğimiz yok. Hazine onayı vermezlerse de kendi kaynaklarımızla, canımızı dişimize takacağız. Bu artık İzmir’in onurudur, bize atılan bu iftiraların altında kalmamızı hiç kimse beklemesin. Öyle bir şey olmayacak. İzmir Körfezi’ne de İzmir’in tamamına da, Türkiye’ye de sahip çıkacağız ve halkımızın ihtiyacı olan hizmeti yapacağız. Gereken neyse hepsini yaparız. Birileri, İzmir’in AK Partilileri Cumhurbaşkanı’na doğru bilgi versin. Yoksa ben mektup yazacağım kendisine anlatacağım " ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA