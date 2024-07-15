Torunoğlu, her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduklarını ifade ederek, "Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça bizler de var olacağız. Demokrasi varsa hepimiz varız" dedi.

Torunoğlu mesajında: “Bilindiği üzere 15 Temmuz Darbe Girişimi, Türkiye tarihinin en karanlık anlarından biri olarak kaydedilmiştir. Bu terör girişimi, ülkemiz için ciddi bir tehdit oluşturmuş ve demokrasimize yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmiştir. Ancak Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyetinin onurlu güvenlik güçleri, bu tehlikeyi başarıyla önleyerek darbe girişimini bertaraf etmiştir. 15 Temmuz Milletimizin ayağa kalkarak sokağa çıktığı, devlet ve vatan savunmasını dünyaya gösterdiğimiz gecenin yıldönümüdür. Adıyaman’ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak o gece de dediğimiz gibi; “Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Darbe girişimi, Türkiye'nin demokratik düzenine ve milli iradeye karşı yapılmış bir saldırıdır. Girişimde tanklar, helikopterler ve silahlar kullanılarak Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok önemli nokta işgal edilmeye çalışılmıştır. Ancak bu saldırıya karşı Türk halkı, demokrasiye ve milli iradeye olan inancını göstererek direnişe geçmiştir. 15 Temmuz gecesi, halk sokağa çıkmış ve tankların önüne geçerek darbe girişimini durdurmaya çalışmıştır. Vatandaşlar, demokrasi ve özgürlükleri için canlarını hiçe saymış ve darbecilere karşı mücadele etmiştir. Bu direniş, tüm dünyaya cesaret ve kararlılık örneği olarak sunulmuştur. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından Türkiye'de ciddi bir demokrasi dersi verilmiştir. Halk, demokratik değerlere ve milli iradeye sahip çıkmanın önemini bir kez daha anlamıştır. Darbe girişimi, Türkiye'nin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmiştir.

Devletin varlığı, Milletin bağımsızlığı her türlü siyasi farklılığın ve anlayışın üzerindedir. Devletimiz ve aziz milletimiz binlerce yıldır bu topraklarda yapılmak istenenin farkındadır. 15 Temmuz’da bu ateş çemberini bir kez daha kırmış, hainlere ve onların iş birlikçilerine fırsat tanımamıştır, bundan sonra da tanımayacaktır. Türkiye demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi, Hâkimiyet milletindir diyerek bu toprakları bizlere vatan kılan, demokrasimize sahip çıkan yüce milletimize minnet ve şükranlarımızı iletiyor ve değerleri uğruna canlarını ortaya koyan milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun"



Kaynak : PHA