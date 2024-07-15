Sukha Event Organizasyon Şirketi tarafından düzenlenen festival 23-24 ve 25 Ağustos’ta Nemrut Dağı’nda yapılacak. Çeşitli kültürel, sanatsal, eğitsel etkinliklerin yer alacağı festivalde konserler, depremzede çocuklara yönelik çalışmalara da yer verilecek.

Festivali organize eden Sukha Event Organizasyon Yetkilileri Eda Başak Yıldırımer, Zeynep Yıldızaç ve Bilgin Kara yaptıkları açıklamada; “Depremde yıkılan Adıyaman'a ne gibi katkılar yapabiliriz, nereden başlamalıyız, diye düşünüp karar verdik. Balance Festival Türkiye’yi ilk Nemrut'ta başlamak için karar verdik. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile yaptığımız görüşmeden sonra heyecanımız daha da arttı. Bize cesaret ve moral verdi. Depremzede çocuklara yapacağımız katkılar için zemin hazırladı. Sahip olduğumuz değerleri hak ettiği şekilde tanıtmak, Antiochos Teos’un dediği gibi ‘Bu anıtsal alan asla ıssız kalmayacaktır’ sözüyle biz de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut’un daha çok turist çekmesi için çaba sarf edeceğiz” dediler.



Kaynak : PHA