14 yaşındaki B.T., müstakil evlerinin arka odasında kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 20:30 civarında komşularının B.T'yi fark etmesiyle ortaya çıktı. Ailesi düğünde olan ve bu nedenle evde yalnız olan B.T.'nin intihar ettiğini farkeden komşular hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genç kızın yaklaşık 3 saat önce intihar ettiğini tespit etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. B. T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, B.T.'nin intiharıyla ilgili detaylı araştırma başlatıldı.

Mahalle sakinleri, genç kızın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, aileye başsağlığı diledi. Olayın kesin nedeni yapılacak araştırmalar sonucunda belirlenecek.

Kaynak : PHA