Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kahta’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Kahta İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelip, yapılan ve yapılması devam çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Aydın, partililere hitaben yaptığı konuşmasında; “İlk başta şunu belirmek isterim ki doğup büyüdüğüm memleketime gelmekten ve sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün Sincik ilçesindeki temaslarımızdan sonra Kahta’da yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunduk. TOKİ konutları ve diğer çalışmalar hakkında Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya tarafından bizlere bilgiler verildi. Bizler de eksikliklerin giderilmesi hususunda elimizden geleni yapacağımızı ifade ettik. Bugün ayrıca sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Geçen hafta ilimize gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan tarihi Cendere Köprüsü’nde bakanlık tarafından bir mesire alanı yapılması sözünü aldık. Böylelikle insanların daha rahat bir şekilde dinlenip vakit geçirecekleri, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılacağı bir meydan ve piknik alanlarından oluşan bir mesire alanı tarihi Cendere Köprüsü’nde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Katkılarından dolayı şimdiden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür eder, Kahta’mıza da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak : PHA