ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, yaptığı açıklamada deprem sonrası başlayan yerinde dönüşüm ve inşaat projelerinin birkaç yıl sonra biteceğini, bu nedenle üretim yapan hem de depremin verdiği dezavantajlarla mücadele eden sanayicilere yeni teşvik paketleri, uzun ve uygun vadeli finansman sunulmasının elzem olduğunu söyledi.

Başkan Torunoğlu yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Adıyaman’ın ekonomisi yerinde dönüşümle ayakta kalıyor, Üretim gün geçtikçe değersiz hale geliyor. Adıyaman Ticaret Sanayi Odası olarak 6500 üyemizin sektörlerine baktığımızda yaklaşık 3000 işletmenin inşaatla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantısı bulunmakta. Neredeyse üyelerimizin yarısı inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. TOKİ ve Emlak Konut şantiyelerinde binlerce Adıyamanlı çalışıyor, buna yerinde dönüşüm projelerini de eklersek on binlerce hemşehrimiz inşaat sektörü sayesinde evine ekmek götürüyor.

Yapımına başlanan veya başlanacak olan projeler 5 yıl içerisinde ciddi bir oranda tamamlanmış olacak ve bir önlem alınmaz ise şehrimiz çok ciddi bir işsizlikle karşı karşıya kalacak. İstihdamın geri kalan kısmı ise Organize Sanayi Bölgelerimizde, emek yoğun işlerin başında ise % 80’lik oranla tekstil sektörü geliyor. Tekstil sektörü son aylarda gün geçtikçe daralıyor, orta Asya ülkelerindeki dolar bazlı asgari ücretin ucuz olması büyük firmaların yatırımlarını ve siparişlerini kaydırmalarına neden oluyor. Eğer şimdiden bir adım atılmaz ise önümüzdeki yıllarda istihdam noktasında şehrimiz çok büyük sıkıntılar yaşayabilir. Devletimizin, üretim yapan istihdam sağlayan hem de depremin verdiği dezavantajlarla mücadele eden sanayicilerimize yeni teşvik paketleri, uzun ve uygun vadeli finansman sunması elzem olmuştur. İnşaat gibi geçici istihdam sağlayan sektörler belki şu an için bizlere nefes aldırsa da, konut sayılarında yaşanılacak olan doygunluktan sonra çok ciddi bir işsizliğe yol açacak” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA