Alınan bilgiye göre, Maraş Pastanesi önünde polis trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, motosikletli sürücüyü durdurarak yaptıkları kimlik ve evrak kontrollerinde, sürücünün ehliyetsiz olduğunu ve kask takmadığını tespit etti.

Söz konusu sürücüye kasksız araç ve ehliyetsiz araç kullanmak maddelerinden toplamda 12.977 TL ceza uygulandı.

Ekipler, motosiklet devri sahibinin de yasal sorumlulukları ihlal ettiği gerekçesiyle, ona da aynı miktarda 12.977 TL ceza verildi. Toplamda 26.000 TL'lik ceza, hem sürücüye hem de motosikletin sahibine kesildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, trafikte güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerin artırılacağına ve kurallara uymayan sürücülere karşı caydırıcı cezaların uygulanacağına dikkat çekti. Trafik güvenliği konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PHA