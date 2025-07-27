Görüşmede, Adıyaman’ın temel sorunlarını içeren kapsamlı bir dosya Genel Başkan Bahçeli’ye sunuldu. İçme suyu sıkıntısı, sulu tarıma geçiş ihtiyacı, işsizlik oranlarındaki artış, sanayi yatırımlarındaki eksiklikler ve 6 Şubat depreminin ardından ortaya çıkan yapısal problemler detaylı şekilde aktarıldı. Ayrıca MHP’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonunun Adıyaman’daki olumlu yansımaları da görüşmede ele alındı.

Tütün Üreticilerine Özel Hassasiyet

İl Başkanı Önat’ın özellikle üzerinde durduğu başlıklardan biri de tütün üreticilerinin yaşadığı sorunlar oldu. Görüşme sırasında, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin tütün meselesine özel bir hassasiyetle yaklaştığı ve bu konunun önümüzdeki süreçte daha kapsamlı bir şekilde ele alınacağını ifade ettiği bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman’ımızın temel meselelerini ve vatandaşlarımızın taleplerini bizzat Genel Başkanımıza iletme imkânı bulduk. Sayın Genel Başkanımıza, üreticilerimizin yaşadığı zorlukları aktararak 50 kilograma kadar tütün taşınmasının serbest bırakılmasını talep ettik. Liderimiz bu talebimizi dikkatle not aldı ve gerekli adımların atılacağını belirtti. Bu gelişme, Adıyamanlı üreticilerimiz adına son derece kıymetlidir.”

Teşkilatlara Selam ve Hatıra Fotoğrafı

Görüşme sonunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman teşkilatına selamlarını iletti. Bahçeli, fedakârca çalışan il ve ilçe yöneticilerine başarı dileklerini iletirken, teşkilatın çalışmalarını yakından takip ettiğini vurguladı.

Özel görüşme, Genel Başkan Bahçeli ve İl Başkanı Önat’ın birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Önat, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, MHP’nin “önce ülkem ve milletim” anlayışıyla yerel sorunlara duyarsız kalmadığını ifade ederek, iletilen sorunların ve yapılacak çalışmaların yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak : PHA