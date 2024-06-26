18'nci kuruluş yıldönümünü nedeniyle mesaj yayımlayan Adıyaman Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) İl Başkanı Mehmet Teker,"Gururla sendikamızın yıl dönümü kutluyoruz gerçek sendikacılık siyasi olmayan sendikadır. İnanmışlığın Resmi ve Markası Haline Gelen TEÇ-SEN 18.kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyor."dedi.

TEÇ-Sen’nin 18. Kuruluş yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yapan TEÇ-SEN Adıyaman il Başkanı Mehmet Teker,"18'nci yıldır döktüğümüz alın teri, mücadele, emek ve dayanışma için eğitim çalışanlarının neferleri olan TEÇ-SEN ve emekçilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Zor olan yolu seçip bu hak ve hakikat yolunda tüm engellemelere rağmen duraksamadan yürüyen, ilkesinden, duruşundan ödün vermeyen yöneticilerimizi de şükranlarımı sunuyorum. El attığımız her sorunu, eylemlerle, inatla ve usta bir satranç oyuncusu gibi büyük bir sabırla sonuçlandırdık. Türkiye’de bağımsız sendikacılığın ilkesini, vizyonunu, misyonunu, yol haritasını ve önsözünü yazdık. 18 yıl boyunca "Bu Bir Teç-Sen başarısıdır." yazdırdığımız her başarının ardındaki tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum. İnanmışlığın resmi ve markası haline getirdiğimiz TEÇ-SEN’İN 18. yılını kutlarım"dedi.



Kaynak : PHA