İl Başkanı Haşim Asnuk imzasıyla yapılan açıklamada, kalıcı konut vaatlerinin büyük ölçüde yerine getirilmediği hatırlatılarak, “Vatandaşlarımızı konteynerlerden çıkmaya zorlamak, barınma krizi ve ekonomik yük anlamına gelir” denildi.

Konteyner kentlerde hâlâ binlerce kişinin yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, özellikle kiracı durumundaki depremzedelerin mağdur edildiği ifade edildi.

Emlak Konut’un açıklamasına göre kalıcı konutların önemli bir kısmının Ekim 2025’te teslim edileceği belirtilirken, Saadet Partisi konteyner tahliyelerinin bu tarihe kadar ertelenmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, hak sahipliği bulunmayan kiracılara geçici barınma çözümleri sunulması ve sosyal desteklerin artırılması talep edildi. Sürecin şeffaf, adil ve insan onuruna uygun şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak : PHA