Hafız adaylarına tebrik ve destek



Hafızlık yolculuğunda emek veren öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Hallaç, bu kutsal yolda harcadıkları çabanın son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Öğrencilerin yanı sıra onlara rehberlik eden öğreticilere de teşekkür eden Hallaç, Kahta Belediyesi olarak eğitimin her alanında gençlerin yanında olduklarını belirtti.



'Geleceğimizi manevi temeller üzerinde inşa edeceğiz'



Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Başkan Hallaç, gençlerin hem akademik hem de manevi yönden donanımlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



“Geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizin manevi yönden güçlü yetişmeleri en büyük temennimizdir. Hafızlık eğitimi alan çocuklarımızın bu gayreti, sadece aileleri için değil toplumumuz için de büyük bir umut kaynağıdır. Kahta Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve gençliğin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.”



Belediyeden manevi eğitime destek sürecek



Başkan Hallaç’ın ziyareti, öğrenciler ve Kur’an Kursu yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı. Kahta Belediyesi'nin hem akademik hem de dini eğitim alanlarına yönelik desteklerinin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak : PHA