Zemin düzenlemesine ağırlık



Belediye ekipleri, asfaltın uzun ömürlü ve dayanıklı olması amacıyla öncelikli olarak zemin düzenleme çalışmalarına odaklandı. Bu kapsamda freze yöntemiyle sökülen toplam yol uzunluğu 28 bin metreyi buldu. Eş zamanlı olarak bazı cadde ve sokaklarda asfalt yama işlemleri de gerçekleştirilerek, yollar asfalt serimine hazır hale getirildi.



Kaldırımlar da yenileniyor



Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt öncesi yürütülen çalışmalara kaldırım tadilatlarını da ekledi. Yıpranmış, kırılmış ve güvenlik riski taşıyan kaldırımlar onarılarak hem estetik hem de yaya güvenliği açısından iyileştirildi. 2025 yılının ilk yedi ayında kent genelinde toplam 46 bin metrekare kilitli parke taşı ve 25 bin 500 metre bordür taşı döşemesi yapıldığı bildirildi.



Belediyeden konforlu ulaşım vurgusu



Adıyaman Belediyesi yetkilileri, yapılan tüm çalışmaların nihai hedefinin vatandaşlara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunmak olduğunu belirtti. Planlamalar doğrultusunda kentin diğer mahallelerinde de benzer çalışmaların sürdürüleceği ve asfalt sezonunun yoğun tempoyla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak : PHA