Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram süreci geçirmeleri için toplu kullanım alanlarına önem verdiklerini belirten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç; “İlçe genelindeki tüm yeşil alanlarda yabani otların temizlenmesi, çimlerin biçilmesi işlemlerini yürüten ekipler, parklardaki oyun gruplarında bulunan aksaklıkları giderdiler. Kamelyaların, oturma grupların ve her türlü kırık dökük ekipmanların tamir ve onarımını gerçekleştiren ekiplerimiz, daha sonra yıkayarak kurban bayramına hazır hale getirdi.

Kaynak : PHA