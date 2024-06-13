Yalçın, Özel'in kendi partisi içerisindeki sorunları çözmek yerine MHP'ye saldırarak dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığını iddia etti.

Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Özel, CHP’nin siyasi iş birlikleriyle ilgili sorularımıza cevap vermekten kaçınıp topu taca atarak seviyemize inmemekten bahsetmişsin. Sen zaten doğrudan MHP Divan üyelerini hedef alarak zaten düşük olan seviyeni iyice alçaklaştırdın. Bir siyasi parti genel başkanı gibi değil de, padişahtan kelle isteyen Celali elebaşı gibi davranıyorsun. Nefesini boşuna tüketiyorsun, sahte kabadayılıkla bizi ürküteceğini sanıyorsan aldanıyorsun."

Yalçın, Özel'in kendi partisi içindeki sorunları çözmeye çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Sen önce kendi partinin içindeki sorunları çözmeye çaba göster. Bize sataşıp bizimle uğraşarak yerel seçimlerin rüzgarında ötelenen parti içi kavgalarının üstünü örtemezsin. Senin partinde öyle tipler var ki gıdım gıdım altını oyarlar. Sonra bir bakmışsın ki koltuk altından gidivermiş," dedi.

Yalçın, Özel'in kibir ve gurur yüzünden gerçekleri göremediğini belirterek, "Hayatta insanı mahveden üç şey vardır Özgür Özel: Korkaklık, gurur ve öfke. Sende bunların üçü de var. Korkaklar yalan, iftira ve çamuru silah olarak kullanırlar. Duyguları istismar eder, hassasiyetleri şeytanca kaşırlar. Üzerlerine gidince çabucak öfkelenirler. İşte sen tam da böyle birisin," şeklinde konuştu.

Yalçın, Özel'in menfur bir cinayeti istismar ederek kirli siyaset yaptığını iddia ederek, "Birilerinin zembereklerini kuruyor, hassasiyetlerini tahrik ediyorsun. Her gün biraz daha çirkinleşiyor, çirkefleşiyorsun. Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz. Senin riyakârca efelenmelerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz. Biz varız; sen de buyur, böyle devam et! Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

Yalçın, açıklamasının sonunda Özel'in kendisini ve mesai arkadaşı İzzet Ulvi Yönter’i hedef alan hezeyanlarının millet nezdinde karşılığı olup olmadığını zamanla göreceklerini belirtti.

Kaynak : PHA