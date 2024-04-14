Mehmet Demir, Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi İşyeri Temsilcileri istişare toplantısında sendikal çalışmalara ve eğitim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat güncelleme çalışmalarına değinen Mehmet Demir, “uluslararası ölçekte eğitimde rekabet gücünü artırıcı kalitede dersler verilmeli, eğitimciler yetiştirilmeli; eğitimin verildiği toplum yapısı ve kültürel değerler dikkate alınarak, ders müfredatı ve ders kitapları buna göre hazırlanmalıdır. Böylelikle hem dünyayla rekabet edebilecek, dışa dönük, küresel bir anlayışla hem de kendi toplumuna ve kültürüne yabancı olmayan yerel bir anlayışın birlikte iş görmesiyle ideal bir senteze ulaşılmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Mehmet Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitimde gündeme getirilen, moda olan her modelin ya da programın değil, verimli ve kaliteli olanın arayışında olmalıyız. Bu dönemde, Türkiye için değer olacak, değerlerimizi koruyacak ve insanlık için yeni değerler üretecek nitelikli ve dürüst nesiller yetiştirmek için yeni müfredat ve programlar ortaya konulmalıdır. Bütün derslerin müfredatının içeriği, eyleme dayalı ahlaklılık esas alınarak hazırlanmalıdır. Bunun yanı sıra, dünyanın başına bela olan siyonist zihniyetin, üstün ırk hastalığına dayalı bu tehlikeli rejimin gençlerimize daha iyi anlatılması bir zorunluluk hâline gelmiştir. Siyonizm tehlikesi müfredatımızda mutlaka yer almalıdır.”

“ 7 Ekim’den bu yana aralıksız olarak Filistin’de terör devleti İsrail tarafından soykırım suçu işlenmektedir. Tüm dünyada Filistin’de yaşatılan zulme karşı halklar tarafından sesler yükseliyor ve protestolar yapılıyorken diplomatik düzeyde yaptırımların uygulanmasında ağır davranılıyor olması insanlığın geleceği açısından ciddi tehlikeler arz etmektedir. Gelecek nesillerimizin bu tehlikeyi daha iyi anlayabilmeleri açısından ders kitaplarında ve müfredatta Siyonizm tehlikesine yer verilmeli, çocuklarımız ve gençlerimizin bu ırkçı, ayrıştırıcı ve ideolojisi uğruna dünyayı ateşe vermekten çekinmeyecek zihniyete dair bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.”



Kaynak : PHA