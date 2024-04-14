Güzelliği ve yeteneğiyle tanınan sanatçı Hera, Bulgaristan'ın en büyük eğlence tesislerinden biri olan Imperial Palace Hotel’de unutulmaz konserle dinleyicileri büyüledi.İSTANBUL (İGFA) -Beyazlar içinde sahneye çıkan Hera, etkileyici ve göz alıcı bir görünüm sergileyerek tatilcileri coşturdu.

Sahne performansı ve etkileyici duruşuyla sevenlerinin karşısına çıkan Hera, güçlü repertuvarıyla enerji dolu bir performans sergiledi.

Bayramın son günü Bulgaristan'da sahne alan Hera, bayram coşkusunu doruk noktasına çıkarttı.