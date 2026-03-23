Deprem bölgesinde yer alan Adıyaman'daki KOBİ'lere yönelik 'Deprem Bölgesinde İş Sürekliliği ve Kurumsal Dayanıklılık Alanında KOBİ - Finansman Buluşması' 26 Mart 2026 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yürütülen 'Türkiye'de Deprem Sonrası KOBİ'lerin Yeniden Yapılanmasına Destek Programı' kapsamında düzenlenecek program, Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde; Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş ticaret ve sanayi odalarının paydaşlığında ve Innovation for Development (I4D) teknik desteğiyle yapılacak.

Program kapsamında Adıyamanlı işletmelerin finansmana erişim süreçleri ile kredi ve destek mekanizmalarına ilişkin bilgiler banka temsilcileri tarafından aktarılacak. Etkinliğin ikinci bölümünde ise kurumsal dayanıklılık, dijital ve yeşil dönüşüm ile ihracat yönetimi başlıkları ele alınacak.

26 Mart Perşembe günü saat 13.30-16.30 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek programa katılım ücretsiz olacak, programı tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

