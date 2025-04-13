Eğitim camiasının gündeminde yer alan konuların istişare edildiği toplantıda, eğitim çalışanlarına yönelik önemli talepler ve sorunlar gündeme getirildi.

Sendikal faaliyetlerini dile getirerek üyelik çalışmalarına dikkat çeken Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir 2024 yılında il olarak üye hedefini aştıklarını ve Genel Merkez tarafından Adıyaman Şubesinin takdir edildiğini söyledi. 2025 yılı Mayıs mutabakatlarında da belirlenen hedefi yakalayacaklarını ifade eden Demir, “saha çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Okul ve kurum gezilerimizde tüm eğitim çalışanlarını dinliyor, taleplerini ve çözüm önerilerini alıyor raporlaştırarak ilgili yerlere ve genel merkezimize iletiyoruz. Böylelikle 8. Dönem toplu Sözleşme süreci için hazırlıklarımızı da tamamlıyoruz” dedi.

Toplantının en dikkat çekici maddelerinden biri, norm fazlası öğretmenlerin resen atamaya tabi tutulmaması gerektiği oldu. Eğitim çalışanlarının emeğinin sadece maliyet olarak görülmesine karşı çıktıklarını, resen atama süreçlerinin aile bütünlüğüne zarar verdiğini, çalışanların motivasyonunu düşürdüğünü “ eğitim çalışanları için adil ve sürdürülebilir bir yer değişikliği sisteminin kurulması gerekiyor “ şeklinde konuşan Demir emekli ve çalışanların gelirlerine dikkat çekerek “Ücretliler doğrudan ve dolaylı vergi yükünden kurtarılmalıdır. Emeklilerin insanca bir yaşam sürdürebilmesi için şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor,” dedi. Çeşitli sosyal hakların korunmasına yönelik taleplerde de bulunan Demir, “Tüm gelirlerimiz emekli keseneğine tabi tutulmalıdır. Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki uçurumun kaldırılması şarttır,” şeklinde konuştu.

Mehmet Demir, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin 2025 Ağustos ayında başlayacağını söyleyen Demir “örgütlenme özgürlüğünü genişleten ve dayanışma aidatı ile grev hakkı içeren bir Toplu Sözleşme Kanunu’nun yürürlüğe girmesi gerekir. 4688 sayılı kanun toplu sözleşme ve diğer süreçlerde sendikal faaliyetlerin yürütülmesine ve kamu çalışanlarının hak ve özgürlük mücadelesinde en büyük engellerden biri konumuna gelmiştir. Kanunun bir an önce demokratik hak ve özgürlükleri karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” dedi.

Şube müdürlerinin, şeflerin ve müfettişlerin sesine kulak verilmesi gerektiğinin altını çizen Demir, öğretmenken şube müdürlüğüne atananların uzman ve başöğretmenlik için başvuru hakkı elde etmesini istedi.

Son olarak, ek ders esaslarının yeniden düzenlenmesi ve birim ücretlerinin artırılması gerektiğini ifade eden Demir, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel idare hizmetler sınıfına geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : PHA