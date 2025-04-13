Alüminyum mutfak eşyasında Türkiye 2’ncisi, çelik mutfak eşyasında Türkiye 3’üncüsü oldu

Türkiye’nin önde gelen sektörel ihracat ödüllerinden biri olan bu başarı, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından takdim edildi.

Resul Kurt’tan O.M.S’ye Tebrik Ziyareti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, firmayı ziyaret ederek O.M.S Collection yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Resul Kurt, şunları kaydetti:

“Bugün, hem ülkemizin hem de Adıyaman’ımızın ihracat gururu O.M.S Collection’ı ziyaret ettik. Firma yöneticisi, kıymetli hemşehrimiz Fatih Özger Beyi ve aynı zamanda EVSİD Başkanı Talha Özger Beyi bir arada görmekten büyük mutluluk duydum. 2024 yılında alüminyum mutfak eşyası ihracatında Türkiye 2’ncisi, çelik mutfak eşyası ihracatında Türkiye 3’üncüsü olan O.M.S Collection, başarısıyla hepimizi gururlandırdı.”

Başarı Hikâyesi: Adıyaman’dan Dünyaya

1976 yılında kurulan ve kökeni Adıyaman’a dayanan O.M.S Collection, hem Türkiye’nin hem de Adıyaman’ın uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırmaya devam ediyor. Üretim kalitesi, özgün tasarımları ve sürdürülebilir ihracat performansıyla sektöründe örnek gösterilen firma, İDDMİB’in “Metalik Yıldızlar” ödül programında çeşitli kategorilerde üst sıralarda yer aldı.

Firma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İhracatın Metalik Yıldızı ödülüne layık görüldük. Bu başarıya sağladıkları değerli katkılar için tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.”

Özger Ailesine Sektörel Öncülük

Firma yöneticileri arasında yer alan ve aynı zamanda Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı olan Talha Özger, Türk mutfak eşyaları sektörünün küresel rekabette daha güçlü konuma gelmesi için yürütülen çalışmalara öncülük ediyor.

O.M.S Collection’ın kazandığı ödüller arasında İDDMİB 2024 İhracat Başarı Ödülleri kapsamında verilen yıldız ve plaket ödülleri yer almakta.

Kaynak : PHA