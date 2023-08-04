Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Araştırma Grubu'na (ENAG) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, aylık enflasyon 9.49 yıllık enflasyon ise 47.83 oldu. Böylelikle enflasyonda yıllık bazda sekiz aydır devam eden düşüş serisi temmuz ayı itibariyle son bulurken aylık enflasyon da 1.5 yılın zirvesine çıktı. ENAG'a göre ise temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Binzet TÜİK'in iktidarın kurumu haline geldiğini ifade ederek:" Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre enflasyon Temmuz ayında yine rekor kırdı. Fakat iki araştırma şirketi olan TÜİK ve ENAG arasındaki veri uçurumu gözle görülür bir şekildeydi. Tabii her zamanki gibi TÜİK gerçekleri yansıtan bir veri bizlere sunmadı. TÜİK her ne kadar bizlerden birçok veriyi saklasada çarşı pazarın hali zaten ortada. Vatandaş enflasyon altında eziliyor. Vatandaş evine ekmek götüremiyor, vatandaş artan maliyetler sebebiyle geçinemiyor. Vatandaş bu haldeyken iktidar ise resmen halkın aklıyla oynuyor. Verileri sahte yapınca enflasyon yok olmuyor. Burada iktidara ve devlet kurumlarına olan güvenin azalmasında başka bir olay yaşanmıyor" dedi.