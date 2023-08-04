Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Başkanı Abdulkadir Kurt, MÜSAİD tarafından 6 Şubat depreminde en çok zarar gören Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması çalışmaları kapsamında bir hastane yapılacağı ve konteyner kent kurulacağı açıklandı.

Deprem sonrası çalışmalarını anlatmak üzere bir basın toplantısı düzenleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Başkanı Abdulkadir Kurt, Adıyaman’a 100 yataklı bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Adıyaman Merkezde Konteyner Kent kuracaklarını açıkladı.

Deprem süreci boyunca AFAD’la işbirliği içerisinde çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini söyleyen Başkan Kurt; “Yaşanan büyük felakette MÜSİAD Adıyaman yönetim kurulu’ndan iki üyemizi kaybettik. 6 Şubat depreminden sonra MÜSAİD Adıyaman olarak sahadaydık, Yemek ve Ramazan ayında sahur dağıtımları yaptık. AFAD’la her zaman işbirliği halindeyiz. AFAD üzerinden sürece katkı vermeye devam ediyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yer tahsis edilmesi durumunda şehir merkezinde bir hastane yapacaklarını vurgulayan Abdulkadir Kurt şöyle devam etti; “Çok kapsamlı ve donanımlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. 100 yataklı olarak planladığımız hastanemizin finasmanı hazır, tamamı MÜSİAD Genel Merkezi tarafından karşılanacak. Ayrıca bir de ilimizde MÜSİAD mahallesi olarak konteyner kent kuruyoruz.”

Adıyaman’ın ve bölgenin yeniden ayağa kalkması için çağrıda bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Başkanı Abdulkadir Kurt, “Bu şehir hep beraber el-ele vererek kalkındırılabilir. Basınıyla, Sanayicisiyle, STK temsilcileriyle, hep beraber süreci hep birlikte sırt sırta vererek götürmemiz gerekiyor. Buraya nasıl katma değeri yüksek sanayici çekebiliriz sorusuna çözüm üretmek amacıyla girişimlerimiz var. Depremde Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde 17 fabrika zarar gördü, içerisinde MÜSİAD üyelerimizinde bulunduğu fabrikalar yıkılarak büyük zarar gördü. Depremden önce 24 bin çalışanımız varken bugün 6 bin civarında çalışanımız var dedi. Bu arada Adıyaman’la ilgili ilk günlerden bugüne kadar emek veren, mücadele eden herkese teşekkür ederiz.”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Başkanı Abdulkadir Kurt, program sonunda öncesi dönem Başkanımız Mehmet Sait Göksu'ya yaptığı hizmetlerden dolayı bir teşekkür plaketi taktim etti.