Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu tarafından, yıllardır trafik kazalarıyla gündeme gelen Börgenek Köyü mevkiinde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamanın ardından konuşan Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, bölgede yaşanan kazaların ihmaller zincirinin sonucu olduğunu savundu.

'Bu Kader Değil, Bu Bir İhmal'

Yol güzergahındaki sorunların uzun yıllardır bilindiğini ifade eden Doğan, 'Evet maalesef bu kader değil, bu bir ihmal. Yıllardır burası trafik kazalarına sebep oluyor. Bazen can kayıpları yaşanıyor, bazen yaralanmalar oluyor. Ama sürekli bir kaza meydana geldikten sonra, bir can kaybından sonra gündeme gelip daha sonra maalesef unutuluyor' dedi.

Kazaların yaşandığı noktanın herkes tarafından bilindiğini dile getiren Doğan, 'Bu yol güzergahı çok belirgin. Hatanın olduğu yer belli ama sadece burası değil. Göksu Çayı Köprüsü çok riskli, kazalara çok müsait bir nokta. Köprü yenilendi ama yükseltilmedi. Yolla sabitlenebilirdi, viyadük yapılabilirdi' ifadelerini kullandı.

'Kayacık Kavşağı da Risk Oluşturuyor'

Börgenek mevkiinin yanı sıra Kayacık Köyü kavşağında da ciddi riskler bulunduğunu belirten Doğan, 'Buranın hemen yukarısında yaklaşık 300 metre ileride Kayacık Köyü kavşağı var. Orada da herhangi bir uyarı yok. Dönüşlerde ve özellikle akşam saatlerinde yolu çok fazla bilmeyen sürücüler çok ciddi kazalara sebebiyet veriyor. Çok fazla kaza yaşanıyor' diye konuştu.

'Kırmızı Işık İhlalleri Kazalara Neden Oluyor'

Şanlıurfa yolu kavşağında ışıklandırma bulunmasına rağmen kazaların devam ettiğini kaydeden Doğan, 'Aslında Urfa yolu kavşağında ışıklandırma olmasına rağmen kırmızı ışık ihlalleri yaşanıyor, kaza oluyor. Yani bu trafik sorunu genel anlamda bir sorun. Yoldan kaynaklanan kusurlar var, sürücülerden kaynaklanan kazalar var' dedi.

'Karayolları Sorumluluğunu Yerine Getirmeli'

Kazaların önlenmesi için ilgili kurumların gerekli adımları atması gerektiğini vurgulayan Doğan, 'En önemlisi burada devletin yerine getirmesi gereken yükümlülükler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yerine getirmesi gereken yükümlülükler var. Bu yolun düzeltilmesi gerekiyor. Bu yol düzeltildiği zaman eminim kazalar azalacak, can kaybı azalacak' ifadelerini kullandı.

'Adıyamanlılar Bunu Hak Etmiyor'

Yaşanan ölümlerin ihmaller sonucu meydana gelmemesi gerektiğini dile getiren Doğan, 'Ölüme tabii ki Cenab-ı Hak karar verir. Ölüm haktır ve her nefis ölümü tadacaktır. Ama bir ihmal sonucu ölüm, hiç kimsenin hak ettiği bir durum değildir. Adıyamanlılar hiç hak etmiyor. Biz Adıyamanlılar olarak bu şekilde ölmek istemiyoruz. Bir an önce bu yolun düzeltilmesini istiyoruz' dedi.

