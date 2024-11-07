Başkan Küçük, Narin Cinayeti Duruşması öncesinde toplumun farklı kesimleriyle dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Başkan Küçük, açıklamasında Narin cinayeti özelinde şeffaf, adil ve bağımsız bir yargı süreci sağlanana kadar davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

"Katledilen Tüm Çocukların Yaşam Hakkını Savunuyoruz"

Başkan Küçük, açıklamasında Narin Güran’ın cinayete kurban gitmesinin ardından, benzer vakaların devam ettiğini ve genç kadınların öldürülmeye devam edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada çocuk hakları ve kadın hakları aktivistleri, milletvekillerimiz ve yerel yönetimlerle bir aradayız. Narin’in şahsında katledilen tüm çocuklar ve kadınlarla dayanışma içinde olduğumuzu, onların yaşam hakkını savunduğumuzu haykırmak için buradayız. Maalesef Narin'den sonra Rojin Kabaiş ve Şirin Elmas gibi genç kadınlarımızı da kaybettik. Bu cinayetlerin devam etmemesi için bizlerin, sivil toplumun, yerel yönetimlerin ve tüm kent dinamiklerinin birlikte çalışması şart."

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sorumluluğumuz Büyük"

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadına yönelik şiddetin durdurulmasının yerel yönetimlerin en büyük sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Küçük, yerel yönetimlerin bu konuda aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Küçük, "Kadınlar toplumun yarısını oluşturuyor ve toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan şiddetsiz bir toplum yaratmak mümkün değil. Yerel yönetimler olarak, çocuk alanında, eşitlik ve özgürlük alanında projeler geliştireceğiz. Şiddetsiz bir toplum yaratma iddiamızı buradan bir kez daha yeniliyoruz,” ifadelerini kullandı.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Mücadelemizi Büyüteceğiz"

Yaklaşan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne değinen Başkan Küçük, bu tarihin toplumsal mücadeleyi büyütmek adına bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Küçük, "25 Kasım’da, başta Narin cinayeti olmak üzere katledilen tüm çocukları ve kadınları anacağız. Onların verdiği mücadeleyi sürdürmek ve toplumda şiddeti sonlandırmak için bu mücadeleyi daha da büyüteceğiz,” dedi.

“Eylem Planlarımızı Açıklayacağız”

Başkan Küçük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yerel yönetim olarak kapsamlı eylem planları hazırladıklarını ve bu planları hayata geçirmek için gereken adımları atacaklarını belirtti. Küçük, sözlerini "Narin Güran’ın ve diğer katledilen çocukların anısını yaşatarak, bu davanın takipçisi olacağız. Şiddetin son bulduğu bir toplum inşa etmek için üzerimize düşeni yapacağız," diyerek tamamladı.

Başkan Ayşe Serra Bucak Küçük’ün açıklamaları, toplumun kadın hakları ve çocuk hakları konusundaki hassasiyetini vurgularken, Diyarbakır’da başlayan Narin Güran davasının adaletin sağlanması yönünde önemli bir dönüm noktası olacağı mesajını verdi.

Kaynak : PHA