Alkan, belediyeyi borç yükü altında devraldığını, ancak halktan aldığı destek ve disiplinli yönetimle birçok projeye ivme kazandırdıklarını belirtti.

Belediyede Devralınan Durum: 634 Personel ve 300 Milyon Borç

Göreve geldiğinde Besni Belediyesi’nin mali ve idari durumunu değerlendiren Başkan Alkan, belediyeyi yaklaşık 300 milyon lira borç ve 634 personelle devraldığını ifade etti. Alkan, belediyenin ekonomik olarak zor bir durumda olmasına rağmen, ilk günden bu yana halktan güçlü bir destek aldığını belirterek, “Göreve başladığım ilk günlerde halkımız su tahsilat binasında uzun kuyruklar oluşturdu, günlük su tahsilatından elde edilen gelirle hizmetleri sürdürebildik. Bu durum bana halkın belediyeye olan güvenini ve dayanışma ruhunu gösterdi. Bugün çok daha emin adımlarla, ne yapacağımızı bilerek hareket ediyoruz,” dedi.

İlk Adım: Disiplin ve Yapısal Düzenlemeler

Alkan, göreve başladıktan sonra ilk olarak belediyede disiplinli bir yapı oluşturduklarını ve kaynakları verimli kullanmaya odaklandıklarını belirtti. Belediyenin personel bütçesinin yüzde 52’sinin maaşlara ayrıldığını söyleyen Alkan, bu oranın hizmetlerin aksamaması için sürdürülebilir olmadığını vurguladı. “Personel azaltımı yapmak zorunda kaldık; bu durum zor bir karar oldu ancak bütçe dengesini sağlamak ve hizmetleri aksatmamak adına gerekliydi. Belediyede disiplin ve verimlilik ön planda tutularak kaynakların maksimum fayda sağlayacak şekilde yönetilmesine önem verdik,” diye ekledi.

Altyapı ve Üstyapıda İlk Çalışmalar

Başkan Alkan, göreve geldiği andan itibaren, özellikle depremden etkilenen bölgelerde altyapı sorunlarına öncelik verdiklerini belirtti. Besni’nin 13 mahallesindeki altyapı eksikliklerine dair detaylı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Alkan, “Depremin ardından altyapıda ciddi sorunlar ortaya çıktı. İlk etapta pansuman çözümlerle acil ihtiyaçlara odaklandık, ancak kalıcı ve kesin çözümler için de gerekli adımları atıyoruz,” dedi. Parklar, bahçeler ve yol düzenlemeleri gibi üstyapı çalışmalarına da hız kazandırıldığını belirten Alkan, yeni araç ve ekipman temini için yapılan hibeler sayesinde hizmetlerin aksatılmadan yürütüldüğünü söyledi.

Depremin Yaraları Sarılıyor: Kalıcı Konutlar İçin Çalışmalar Sürüyor

Deprem felaketinin Besni’de derin yaralar açtığını ifade eden Başkan Alkan, 515 vatandaşın hayatını kaybettiği ilçede, depremzedelerin kalıcı konutlarına kavuşması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti. TOKİ tarafından yürütülen projeler kapsamında 1.400 hak sahibine konut sağlanacağını belirten Alkan, konteyner kentlerde kalan vatandaşların bir an önce evlerine kavuşması için çalışmalara hız verildiğini vurguladı. “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, son vatandaşımız evine yerleşene kadar görevimizi tamamlamış sayılmayız. Bu süreçte yaklaşık 220 konut kurası çekildi, devam eden süreçte 190 konut daha teslim edilecek. Tahminen 2024’ün ilk yarısında tüm konut teslimatlarının tamamlanmasını hedefliyoruz,” dedi.

Sanayi ve Yatırımlar: Besni’ye Yeni İş İmkânları ve Ekonomik Canlanma

Besni’nin sanayi alanındaki potansiyelini artırmak amacıyla çeşitli projeler yürütüldüğünü ifade eden Alkan, mevcut organize sanayi bölgesinde genişleme çalışmaları yapıldığını belirtti. Mernos İplik Üretim Fabrikası’nın kapasite artışına giderek istihdam sayısını 1.200’e çıkaracağını söyleyen Alkan, bu yatırımın Besni ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Ayrıca savunma sanayi alanında kurulan dinamit ve mermi fabrikasının da yakında üretime geçmesi bekleniyor. Alkan, yatırımcılara kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, “Besni’nin girişimci ruhunu destekleyen her türlü yatırımın arkasındayız. Dışarıdan gelen yatırımcıları teşvik etmek amacıyla gerekli destekleri sağlıyoruz,” dedi.

Kardeş Şehir İlişkileri ve Sosyal Projeler

Besni’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlamak adına ulusal ve uluslararası iş birliklerini de önemsediklerini belirten Başkan Alkan, belediyeyi bir iş yeri gibi yönetme anlayışını benimsediklerini ifade etti. Alkan, belediyeye ait arsaların hasılat paylaşımı modeliyle değerlendirilmesi yoluyla konut projeleri planladıklarını, özellikle yeni yapılacak konutlarda sosyal donatı alanlarının ön planda tutulacağını ve depreme dayanıklı akıllı binaların inşa edilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Beş Yıl Sonra Nasıl Bir Besni Hedefleniyor?

Başkan Alkan, görev süresinin sonunda altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmüş, ekonomik kalkınmasını tamamlamış, sosyal ve kültürel alanlarda ilerleme kaydetmiş bir Besni hedeflediğini vurguladı. Özellikle şehir giriş ve çıkışlarının modernize edilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Alkan, çevre yolunun 4-5 ay içinde tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Ayrıca, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve hızlı hale getirmek için projeler geliştirildiğini belirten Alkan, şehrin ana arterlerindeki dar ve tehlikeli virajların genişletilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ekledi.

Alkan, Besni’yi bölgenin cazibe merkezi haline getirme hedefleri doğrultusunda eğitim, sağlık ve sanayi alanlarında yatırımların süreceğini belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilçemize kazandıracağı çok amaçlı spor salonu ve yeni okullar, gençlerimizin eğitimine katkı sağlayacak. Besni’yi geleceğe taşıyacak tüm projeler üzerinde büyük bir titizlikle çalışıyoruz,” diye ekledi.

“Bu Şehre Olan Sevdamız Bize Güç Veriyor”

Besni halkına kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Başkan Alkan, vatandaşlardan gelen sorunlara anında müdahale ettiklerini ifade etti. Belediye birimlerinin sahada aktif çalıştığını ve halkla iç içe olduklarını vurgulayan Alkan, “Bu şehre olan sevdamızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Borçlardan ve zorluklardan yılmadan, tüm imkanlarımızı halkımız için seferber ederek Besni’yi daha güzel bir yarına taşıyacağız,” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Alkan, yeni dönemde belediyenin makine ve ekipman parkını yenileme hedefi olduğunu belirterek, daha verimli ve hızlı hizmet sunmak için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. “Bu süreçte hiçbir sorumluluktan kaçınmadan, büyük bir özveriyle Besni’ye hizmet etmeye devam edeceğiz,” dedi.

Kaynak : PHA