8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüyle İlgili Dört Sanık Ağırlaştırılmış Müebbetle Yargılanıyor

Dört sanık hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu davada, mahkemenin alacağı karar ve sanıkların yapacakları savunmalar Türkiye genelinde merakla bekleniyor.

Duruşma Öncesi Diyarbakır Adliyesi Çevresinde Yoğun Güvenlik Önlemleri

Diyarbakır’da yoğun ilgi gören duruşma öncesinde adliye çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Adliye giriş ve çıkışlarında sıkı kontroller yapılırken, güvenlik görevlileri, herhangi bir taşkınlığı önlemek amacıyla duruşma süresince en üst düzeyde tedbirler aldı. Adliye önüne gelen vatandaşlar ve basın mensupları güvenlik aramasından geçirildi. Ayrıca, davayı izlemek için Diyarbakır’a gelen Narin Güran’ın ailesi ve yakınları da adliye çevresinde bekleyerek duruşmayı takip etti. Diyarbakır’ın dört bir yanından gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalık, duruşmanın toplumdaki yankısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Soruşturma Sürecinde Ortaya Çıkan Çarpıcı Detaylar

Narin Güran’ın 21 Ağustos günü Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde çuval içerisinde cansız bedeninin bulunmasıyla son bulmuştu. Cesedin üzerine konulan büyük taşlar ve olayın vahşeti, toplumda büyük yankı uyandırmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürecinde, HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri üzerinden yapılan teknik incelemeler sonucunda, sanıkların olay anında aynı evde bulundukları tespit edildi. Soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianameye Göre Sanıkların Olayla Bağlantısı

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri, sanıkların olay anında aynı konumda bulunduğunu gösteriyor. Bu teknik veriler, Narin Güran’ın ölümüyle sanıkların doğrudan bağlantılı olduklarını ortaya koyuyor. İddianamede, sanıkların cinayeti planlı bir şekilde gerçekleştirdiklerine dair güçlü deliller sunulurken, cinayetle ilgili çeşitli ayrıntılar da dikkat çekiyor. Narin Güran’ın cesedinin bir dere kenarına taşlarla kapatılarak saklanması, suçun işleniş biçiminin vahametini gözler önüne seriyor.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’dan Adliye Önünde Açıklama

Duruşmayı izlemek ve sürece destek olmak amacıyla Diyarbakır’a gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, adliye önünde bir açıklama yaparak davaya ilişkin düşüncelerini paylaştı. Kaya, CHP olarak Narin Güran’ın kaybolduğu ilk günden bu yana davayı takip ettiklerini belirterek, davanın sadece bir adalet arayışı değil, toplum vicdanının da bir yansıması olduğunu vurguladı. Kaya, “Bu vahşetin tüm sorumluları en ağır cezalarla cezalandırılana kadar, Türkiye kamuoyunun vicdanı rahatlatılana kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. CHP Kadın Kolları olarak, çocukların ve kadınların haklarını savunmak için buradayız” dedi.

Kaya ayrıca, CHP Kadın Kolları’nın Diyarbakır’daki avukatları aracılığıyla davayı hukuki olarak da desteklediklerini belirterek, “Maalesef dosyayı incelediğimizde aile üyelerinden hiçbirinin şikayetçi olmadığını tespit ettik. Narin’in haklarını cesurca savunacak bir aile ferdi yok ama biz CHP olarak buradayız, Narin’in sahipsiz olmadığını göstermek için buradayız,” ifadelerini kullandı. Kaya, kamuoyuna da bu tür davalara sahip çıkmaları çağrısında bulunarak, çocukların güvenle yaşayabileceği bir Türkiye hayali için çalıştıklarını söyledi.

“Bu Halkın Vicdanı Susmayacak”

Açıklamasında dava sürecinde eksik kalan yönlere de değinen Kaya, tüm bir köyün bu olay karşısında sessiz kaldığını ve bu suskunluğun toplumun vicdanını yaraladığını ifade etti. “Bütün bir köy sustu, ama biz CHP olarak susmayacağız. Bu halkın vicdanı susmayacak; Narin için, onun gibi şiddete, istismara uğrayan tüm çocuklar için adalet arayışımız devam edecek” diyerek davanın toplum vicdanında ne denli derin izler bıraktığını vurguladı. Kaya, davada verilecek kararın benzer olaylara emsal teşkil etmesi gerektiğini belirterek, çocukları koruma amacı güden yasaların daha etkin bir şekilde uygulanmasını talep etti.

Narin Güran Davasının Türkiye İçin Önemi: “Adalet Beklentisi”

Türkiye genelinde çocuk cinayetlerinin önlenmesi ve çocukların güvenli bir ortamda büyüyebilmeleri adına Narin Güran davasının adaletin sağlanması konusunda bir dönüm noktası olması bekleniyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın vurguladığı gibi, davada verilecek kararın yalnızca Narin Güran’ın değil, tüm çocukların haklarının korunması adına bir örnek teşkil etmesi gerektiği ifade ediliyor. Kaya, “Çocuklarımızın isimlerinin mahkeme salonlarında anılmasını istemiyoruz artık. Güvenle büyüyebilecekleri bir Türkiye istiyoruz ve bu davanın, adaletin sağlandığını gösterecek bir karar ile sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

Davadan Çıkacak Karar Merakla Bekleniyor

Diyarbakır’da başlayan Narin Güran davası, kamuoyunda büyük yankı uyandırarak toplumun adalet beklentisini bir kez daha gündeme taşıdı. Dört sanık hakkında istenen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının verilip verilmeyeceği ve mahkemeden çıkacak karar, davayı yakından takip eden vatandaşlar ve insan hakları savunucuları tarafından merakla bekleniyor. Narin Güran cinayeti, çocuk cinayetlerinin önlenmesi ve çocuk haklarının korunması adına Türkiye için kritik bir dava olarak görülüyor.

Davanın Sonuçlanmasının Toplumsal Etkisi

Duruşmada verilecek karar, Türkiye’de çocukların korunması konusundaki yasaların güçlendirilmesi ve ihmal ya da şiddet mağduru çocukların haklarının savunulması konusunda önemli bir rol oynayacak. Asu Kaya’nın da ifade ettiği gibi, Narin Güran davası Türkiye’de çocuk haklarının korunması adına emsal teşkil edecek bir karar beklentisini artırmış durumda. Kaya, “Bu vahşetin tüm sorumlularının sonuna kadar cezalandırılması için buradayız. Narinlerimizi koruyacak bir Türkiye hayalimiz var. Bu hayal gerçekleşene kadar mücadelemize devam edeceğiz” diyerek, davanın toplum vicdanındaki önemine dikkat çekti.

Kaynak : PHA