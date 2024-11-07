Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024 tarihinde evinin önünden kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan, 8 Eylül 2024 tarihinde bir dere ağzında cenazesi gömülü olarak bulunan Narin Güran davasına yönelik ilk duruşma başladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün.

Diyarbakır Adliyesi'nde tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran, duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkemeye Güran ailesi ile yakınları, Yüksel ve Enes Güran'ın 8 avukatı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın da 1'er avukatı ile baba Arif Güran, Diyarbakır Barosu'ndan 30 avukat ve Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Abdülkadir Güleç ile önceki başkan Avukat Nahit Eren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Asu Kaya, Türkan Elçi, DEM Parti milletvekilleri Adalet Kaya, Meral Danış Beştaş, Ceylan Akça Cupolo da katıldı.

Alınan bilgiye göre duruşmada Salim Güran önde, arkasında ise sırayla Yüksel Güran ve Enes Güran oturdu. Nevzat Bahtiyar ise salonun sağ taraftaki kendisi için ayrılan yere oturdu. Duruşmada 6'sı tutuklu 26 tanık dinleneceği öğrenildi.

Öte yandan kadın ve çocuk cinayetlerine karşı da bir çok platform temsilcilerinin yanı sıra sivil ve siyasi partilerin temscileri Diyarbakır Adliyesi önünde bekleyişlerine bşaladı.

Hatırlanacağı gibi, Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmuştu. Günler süren aramaların ardından cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu.

4 sanık için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme"suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti