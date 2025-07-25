İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Haziran-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarına ilişkin kapsamlı bir bilanço paylaştı. Bilecik ve İzmir “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilirken, yangınlarda 311 konut ve 16 iş yeri ağır hasar gördü, 27 kişi tutuklandı. AFAD, yangın zararlarını karşılamak için 129 milyon TL ödenek gönderdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Haziran-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarına müdahale ve hasar tespit çalışmalarına dair detayları açıkladı.

Yangınlara müdahalede AFAD’dan bin 191 personel ve 198 arama-kurtarma aracı, Jandarma’dan 8 bin 953 personel ve 18 hava aracı, Emniyet’ten bin 675 personel, 3 helikopter ve 129 TOMA, Sahil Güvenlik’ten ise 237 personel görev aldı.

120 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, 85 KONTEYNER KURULDU

Yangınlar nedeniyle 120 mahalleden vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi; tehlikesi geçen bölgelerde dönüşler sağlandı.

İzmir’de 56, Bilecik’te 26, Sakarya’da 3 olmak üzere toplam 85 konteyner kuruldu. 9 ilde bin 157 bina ve bin 458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bilecik ve İzmir, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1948663413598548353

128 MİLYON TL ÖDENEK, 396 HANEYE DESTEK

AFAD, yangın zararlarını karşılamak için 128 milyon 492 bin 242 TL ödenek gönderdi.

Defterdarlık ekiplerince 7 ilde 396 haneye, AFAD’dan 76 milyon 810 bin 766 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 2 milyon 85 bin TL ödeme yapıldı.

Tarım ve Hayvancılık Grubu’nun tespitlerine göre, 49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4 bin 175 arı kovanı telef oldu.

Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, raporunda, adli süreçle ilgili de bilgilendirmede bulundu.

1 Mayıs-24 Temmuz 2025 arasında, Jandarma'nın 34 ilde 184 yangın olayıyla ilgili 25 kişiyi tutukladığı, 47 kişiye adli kontrol uyguladığını bildiren BakanYerlikaya, Emniyet'in ise 56 olayda 2 kişiyi tutukladığı ve 2 kişiye adli kontrol kararı verdiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, vatandaşlara sıcak yaz günlerinde ormanları korumak için daha temkinli olmaları çağrısında bulunurken, “Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” diyerek sözlerini tamamladı