Yapılan incelemeler sonucu, yasa dışı bahis faaliyetleriyle 268 milyon TL dijital para ve 8,6 milyar TL banka hesabı üzerinden işlem yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 21 kişi tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 Bin 545 Banka Hesabı Üzerinde Detaylı İnceleme

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 3 bin 545 banka hesabının detaylı analizini gerçekleştirdi. Yapılan analizlerin ardından, yurt dışı üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak dijital para platformu hesapları üzerinden 268 milyon TL, banka hesapları üzerinden ise 8 milyar 638 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştığı belirlenen 34 şüpheli tespit edildi.

13 İlde Eş Zamanlı Baskınlar

Yasa dışı bahis operasyonu, Mersin merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Malatya, Çorum, Edirne, Hakkari, Konya, Şanlıurfa, İstanbul, Antalya, İzmir ve Kırklareli illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla genişletildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 2’si, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21’i, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.