İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Sakarya, Karabük ve Balıkesir’de meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığını, 3’ünün tutuklandığını ve 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Yangınların çoğunun dikkatsizlik sonucu çıktığını belirten Yerlikaya, vatandaşları sıcak yaz günlerinde daha temkinli olmaya çağırdı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Jandarma tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Yerlikaya, bu kişilerden 3’ünün tutuklandığını, 4’ü hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığını belirtti.

Yangınların çıkış nedenlerine dair detayları paylaşan Yerlikaya, ihmalkârlık ve dikkatsizliğin yangınların ana sebebi olduğunu vurguladı.

YANGINLAR VE SORUŞTURMA DETAYLARI

Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesi: 22 Temmuz’da başlayan ve aynı gün söndürülen yangının, tarla temizlemek için yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. M.Ç. ve N.O. adlı şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesi: 22 Temmuz’da başlayan ve aynı gün kontrol altına alınan yangının, A.B. adlı şüphelinin eski yatağını yakmaya çalışırken ateşin ormana sıçraması sonucu çıktığı tespit edildi. Şüpheli A.B. tutuklandı.

Karabük Ovacık Kışla Köyü: 23 Temmuz’da başlayıp 26 Temmuz’da söndürülen yangının olduğu bölgede B.K. adlı şüphelinin bulunduğu belirlendi. Şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Balıkesir Savaştepe Karaçam Mahallesi: 25 Temmuz’da başlayan ve aynı gün söndürülen yangının, bir işletmede temizlik amacıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği saptandı. N.A., H.S. ve M.S. adlı şüpheliler gözaltına alındı; 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

“VATANDAŞLARIMIZ DAHA TEMKİNLİ OLMALI”

Bakan Yerlikaya, yangınların çoğunun insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığını belirterek, “Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor” dedi. Bakan Yerlikaya, yangınlara karşı yürütülen adli süreçlerin titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, “Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı