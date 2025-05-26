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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelinin 49 yaşındaki H.A. olduğunu ve Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi’ne teslim edildiğini açıkladı. Olayda, Karayolları çalışanı saldırıya yangın tüpüyle karşılık verirken, H.A.’ya “huzuru bozacak şekilde araç kullanma” ve “kırmızı ışık ihlali” suçlarından idari para cezası kesildiğini belirten Bakan Yerlikaya, savcılık tarafından “tehdit” suçu kapsamında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul’da bir karayolları çalışanına bıçakla saldıran 49 yaşındaki H.A., yakalanarak adli işlem başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsa idari para cezası uygulandığını duyurdu. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da bir sürücünün karayolları çalışanına bıçakla saldırdığı olayın görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

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